Copa do Brasil tem estreia do Internacional e três times paulistas em campo

Campeão da Copa do Brasil em 1992, o Internacional estreia na atual edição da competição de mata-mata nesta quarta-feira, às 20h, para enfrentar o ASA, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL). Ao todo, serão 15 jogos, com a participação de três clubes paulistas: São Bernardo, Água Santa e Portuguesa Santista.

O Inter colocará à prova a boa campanha que vem realizando no Campeonato Gaúcho. O time do Beira-Rio é o líder, à frente do Grêmio. Em dez jogos, foram oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. No domingo venceu o Gre-Nal por 3 a 2.

A Copa do Brasil é uma chance do Inter voltar a conquistar títulos nacionais e garantir uma vaga na Copa Libertadores, na qual foi semifinalista em 2023. Nesta temporada, o clube gaúcho investiu pesado, principalmente no sistema ofensivo, segurou o técnico Eduardo Coudet e quer colher frutos.

O adversário não tem tradição no torneio, apesar de ter ficado marcado por superar o Palmeiras, na edição de 2002, quando venceu em Alagoas por 1 a 0, mas perdeu por 1 a 0, em São Paulo, e garantiu a vaga pelo gol anotado fora de casa. No atual Campeonato Alagoano faz boa campanha, com apenas uma derrota e ocupando o segundo lugar, apenas atrás do CRB.

Quem também estará em campo é o Água Santa. Último vice-campeão paulista, o time de Diadema disputará o torneio pela primeira vez e enfrentará o Jacuipense, que é apenas o sétimo colocado do Campeonato Baiano. A partida será disputada no Distrital do Inamar.

O São Bernardo, por sua vez, que luta com o São Paulo por uma vaga nas quartas de final do Paulistão, terá que ir até o Rio de Janeiro para enfrentar o Olaria. Esta é a quarta vez que o clube do ABC está no torneio, chegando no máximo até a segunda fase.

A Portuguesa Santista receberá no Ulrico Mursa o Caxias, que já está acostumado com a competição. O clube gaúcho esteve em 14 edições, mas nunca passou das oitavas de final. A Briosa está no torneio por ter vencido a Copa Paulista de 2023 e no momento ocupa apenas o oitavo lugar da Série A2 do Campeonato Paulista.

Confira os jogos de quarta-feira pela 1ª fase:

15h30

Olaria-RJ x São Bernardo-SP

19h15

Maringá-PR x América-MG

19h30

Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

Murici-AL x Confiança-SE

Petrolina-BA x FC Cascavel-PR

Maranhão-MA x Ferroviário-CE

20h

ASA-AL x Internacional-RS

20h30

Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS

Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

Sampaio-RR x Brusque-sc

Água Santa-SP x Jacuipense-BA

21h30

Trem-AP x Sport-PE

Operário-MS x Operário-PR

Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

Operário-MT x Criciúma-SC