Volante Gregore demonstra entusiasmo e prevê conquista de títulos pelo Botafogo na temporada

Após estrear no sábado com a camisa do Botafogo, na vitória sobre o Audax, por 2 a 0, o volante Gregore, vindo do Inter Miami, deu entrevista coletiva, nesta terça-feira, no Engenhão, e falou da satisfação de retornar ao futebol brasileiro.

"Eu queria agradecer a confiança e a recepção da diretoria, dos atletas, da torcida. Eu me senti em casa desde o primeiro dia e isso vai me ajudar a mostrar meu trabalho o mais rápido possível. Agora é focar no trabalho e nas conquistas para o clube", disse Gregore, que se destacou no Bahia antes de ir para os Estados Unidos.

"Teremos muitas competições. Isso ajudou para eu aceitar o projeto do Botafogo. É meu sonho de disputar grandes campeonatos. Estamos encarando este ano para que a gente consiga ganhar esses títulos. Isso alimenta o nosso trabalho todos os dias", continuou o atleta, que revelou o conselho de amigos para acertar com o time carioca.

"Tenho amigos que trabalharam aqui e os comentários foram só positivos. Então não tive dúvida quando se tratou de Botafogo. Foi um negócio bom para todo mundo e espero ser muito feliz aqui", afirmou o volante, de 29 anos.

Gregore teve boa passagem pelo Inter Miami. Jogador que atua como primeiro volante, tem bom poder de marcação e sabe fazer muito bem o trabalho de cobertura. Ao mesmo tempo, não tem participação efetiva no ataque. O novo contratado deverá ter a concorrência de Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Newton e de Allan, que deverá ter sua contratação concretizada junto ao Al Wahda para o Campeonato Brasileiro.