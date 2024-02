Téo José deixa de ser narrador da SBT após quase quatro anos

Téo José não está mais no quadro de locutores esportivos da SBT. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a emissora anunciou que a saída do narrador se deu de forma consensual, após um acordo entre as partes. Ele esteve no ar horas atrás. Na segunda-feira à noite, entrevistou ao vivo, para o seu podcast, o Pod Pai Pod Filho, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. O programa é exibido no canal do YouTube da SBT Sports.

"O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Téo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora", diz o texto, que destaca a relação com o profissional como "uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua para seguir novos projetos profissionais".

O locutor esportivo vivia sua segunda passagem pelo SBT, iniciada em 2020, quando narrou a final do Campeonato Carioca. Depois disso, tornou-se o titular dos principais produtos esportivos da emissora, caso da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores. Com a contratação de Cleber Machado em setembro do ano passado, ele perdeu espaço.

Téo José narrou também as edições feminina e masculina da Copa América, além de amistosos da seleção e Copa Sul-Americana. Jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca deste ano também tiveram sua voz. Como apresentador, além do podcast no YouTube, comandava o Arena SBT, do SBT Sports.

Já a primeira passagem pela emissora de Sílvio Santos foi entre 1995 e 1999, época em que foi a voz de competições de automobilismo. Narrou a Fórmula Indy e as primeiras corridas de caminhão europeu no Brasil. Atuou, ainda, nas transmissões da Copa do Mundo de 1998, dos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e da antiga Copa Conmebol.