James Rodríguez viaja para Brasília e pode reforçar São Paulo contra Inter de Limeira

Após Thiago Carpini confirmar que daria uma oportunidade a James Rodríguez, o colombiano foi relacionado e viajou com a delegação do São Paulo para Brasília, local do duelo com a Inter de Limeira, marcado para esta quarta-feira, às 21h35, no estádio Mané Garrincha, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista.

A expectativa é que James Rodríguez fique como opção no banco de reservas. Ele chegou a pedir para deixar o São Paulo no início do ano, mas, apesar de não ser utilizado, acabou permanecendo e pode ganhar a sua primeira chance com Thiago Carpini.

A ideia do treinador é dar mais minutagem ao atleta, visando as fases finais do Campeonato Paulista. O colombiano ficou de fora da decisão contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil e ainda não entrou em campo na atual temporada.

Com James na reserva, a expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Welington Rato, Lucas e Michel Araújo (Luciano); Calleri.

Após dar mais um passo em seu tratamento de uma cirurgia no joelho esquerdo, Rodrigo Nestor mostrou evolução, mas ainda não tem uma data para retornar aos gramados. Os laterais Moreira e Rafinha, além do volante Luiz Gustavo, diagnosticado com uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita, também estão entregues ao departamento médico.

Na segunda posição do Grupo D, com 15 pontos, o São Paulo precisa vencer para reassumir a liderança, hoje do Novorizontino, com 18. O São Bernardo tem 15, seguido pelo Botafogo, com 11. Além da Inter de Limeira, o time paulista terá pela frente, na busca pela classificação, o Palmeiras e o Ituano.