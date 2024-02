Corinthians treina e torce para o São Paulo contra a Inter de Limeira para manter sonho da vaga

O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, após a decepcionante derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, domingo à noite, na Neo Química Arena. Orientados pelo técnico António Oliveira, os jogadores realizaram trabalhos táticos e técnicos, mas a atenção de todos estará voltada para o jogo desta quarta-feira, em Brasília, entre Inter de Limeira e São Paulo. Em caso de vitória da equipe do interior, o time alvinegro estará eliminado das quartas de final do Estadual.

O Corinthians soma apenas dez pontos e está na quarta e última colocação no Grupo C. Se a Inter bater o São Paulo vai alcançar os 17 pontos,, enquanto o time de Parque São Jorge poderá atingir no máximo 16, pois restarão apenas duas rodadas.

Em caso de eliminação, pouco valor terão os jogos com Santos André, sábado, às 16 horas, em Itaquera, e o confronto com o Água Santa, no dia 10, no campo do adversário.

Concentrado no trabalho, Antônio Oliveira pôde contar durante todo o tempo com a participação do atacante Pedro Raul, que concluiu a transição após se recuperar de uma lesão muscular, e com o meio-campista Igor Coronado, novo contratado.

VISITA

Representantes do Bayer Leverkusen estiveram, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em um "encontro institucional". O ex-jogador Paulo Sérgio, que atuou pelos dois clubes, participou da reunião. O Bayer lidera o Campeonato Alemão, com oito pontos, de vantagem sobre o Bayern de Munique e poderá qebrar uma hegemonia do rival de 11 títulos consecutivos. Restam 11 rodadas.