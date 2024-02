Alberto Valentim elogia projeto do Ituano e mostra confiança na luta contra o rebaixamento

O projeto apresentado pelo gestor Juninho Paulista acabou fazendo Alberto Valentim aceitar o desafio de assumir o comando para tentar livrar o Ituano do rebaixamento no Campeonato Paulista mesmo faltando apenas duas rodadas. Foi o que o novo técnico revelou nesta terça-feira em sua apresentação oficial.

Aguardando uma proposta de fora do País, por causa da instabilidade que os treinadores têm no Brasil, Alberto Valentim ficou mexido com o projeto apresentado pelo Ituano, com quem assinou contrato até o fim da Série B do Brasileiro.

"A minha ideia era ter mais uma oportunidade fora, pelo fato dessa instabilidade no Brasil. Mas o projeto do Ituano, que é real e não só da boca para fora, mexeu comigo. A gente sabe que poucos clubes fazem isso. Na prática, nos dá essa tranquilidade, porque é um clube que acredita no trabalho a médio e longo prazo", disse Valentim.

A situação do Ituano no Paulistão é dramática. Faltando duas rodadas, o time é o terceiro colocado do Grupo A e tem a 2ª pior campanha na classificação geral, aparecendo na zona de rebaixamento ao lado do Santo André.

"Não tenho problema de encarar esse desafio, a minha vida toda foi feita de desafios e consegui meus objetivos. Vim para cá com a certeza de fazer um grande trabalho e com grande possibilidade de manter o time na Série A do Paulistão", afirmou o treinador.

A estreia de Alberto Valentim no comando do Ituano será neste sábado (2), contra a Inter de Limeira, às 20h (de Brasília), em Limeira. Na última rodada, o adversário é o São Paulo, em Itu.