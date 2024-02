Título no Rio Open alça Rafael Matos entre os Top 50 no ranking de duplas da ATP

Líder no ranking de duplas no Brasil, o gaúcho Rafael Matos obteve um salto na lista do ranqueamento da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com a conquista do Rio Open no final de semana. Ele ganhou 12 posições e ocupa agora o posto de 46º na lista com 1.955 pontos.

O título, que veio em parceria com o colombiano Nicolás Barrientos, dá mais moral ao tenista que deve representar o Brasil na Olimpíada de Paris, este ano. Rafael faz parte do processo de renovação do tênis brasileiro, principalmente nas duplas.

O salto no ranking dá mais moral ao jogador, que vem de um grande resultado na temporada. O tenista gaúcho levantou o troféu de duplas mistas no Aberto da Austrália no mês passado.

Quem também evoluiu e apresentou progressos foi a tenista Beatriz Haddad Maia. No ranking da WTA, ela ganhou uma posição e aparece em 13º lugar com 2.870 pontos, atrás de Dária Kasatkina, principal tenista da Rússia, que ostenta 3.063.

No topo do feminino, a polonesa Iga Swiatek segue no comando da relação com 10.105 pontos seguida de Arina Sabalenka, com 8.725 e com a americana Coco Gauf na terceira colocação (6.975).

Nesta semana, João Fonseca, de apenas 17 anos, volta a entrar em quadra. O tenista que chamou a atenção ao chegar às quartas de final do Rio Open, foi convidado para disputar o ATP 250 de Santiago. Ele estreia diante do argentino Roman Burruchaga, filho do ex-jogador Burruchaga, que disputou a Copa de 1986, no México.