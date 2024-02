Técnico do Guarani valoriza empate, mas não garante esquema com três zagueiros no Paulistão

Um empate em casa não era bem o que o Guarani precisava na luta contra o rebaixamento no Paulistão. Mas o placar de 1 a 1 no domingo foi valorizado pelo técnico Claudinei Oliveira por conta da dificuldade de enfrentar o São Paulo. O treinador aprovou o desempenho do time, que atuou com três zagueiros, mas não confirmou a manutenção do esquema tático.

"Não sou engessado em modelo de jogo. Fazia anos que eu não usava três zagueiros, mas não posso ficar preso ao que fica confortável para mim. Tem que ver como os jogadores ficam confortáveis. Pode ser que mantenha. Vamos analisar o Botafogo e também ver o Camacho, que saiu sentindo o joelho. Não sei se é grave ou não", explicou.

Claudinei explicou a mudança tática e elogiou a evolução do time, que treinou toda a semana na cidade de Guararema (SP), a cerca de 150 km de Campinas. "Achei que a gente tinha de fazer algo diferente. Os três zagueiros te dão uma cobertura próxima e não é um esquema defensivo, pois dá para adiantar os laterais. Usamos a semana para trabalhar, os jogadores se esforçaram. Fico feliz pela evolução nos últimos jogos", avaliou.

Outro ponto importante para o treinador foi que a torcida reconheceu a disposição do time e aplaudiu no apito final. "É um jogo que traz muito mais coisas positivas. Sair aplaudido eleva a confiança desses jogadores. Olhamos a oportunidade em vez da dificuldade, batalhamos e honramos a camisa do Guarani. O torcedor olhou para o campo e se sentiu representado. Espero que seja sempre assim", projetou.

Com o empate, o Guarani tem seis pontos na quarta e última colocação do Grupo B. Sem mais chances de classificação, a briga do time é pela permanência. Na classificação geral, que define os dois rebaixados, o clube de Campinas saiu do Z-2, agora em 14º lugar. Ituano, também com seis pontos, mas pior saldo de gols (-5 a -11), e Santo André, com cinco pontos, formam a zona de rebaixamento.

O Guarani volta a campo na sexta-feira, às 18h30, diante do Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), em jogo que abre a 11ª rodada. O último adversário será o Red Bull Bragantino no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), no domingo (10), às 16h.