São Paulo inscreve James Rodríguez no Paulistão e torcida comemora: 'Salvará o Carpini'

Thiago Carpini confirmou após o empate do São Paulo com o Guarani, por 1 a 1, neste domingo, que James Rodríguez seria inscrito no Paulistão, na vaga do contundido Luiz Gustavo. Nesta segunda-feira, o clube oficializou o registro do colombiano, possível justamente pela brecha no regulamento que permite a troca de contundidos com grave lesão. E a torcida já vê o gringo como "salvador da pátria" do treinador após quatro jogos sem vitórias.

"O São Paulo inscreveu James Rodríguez no Campeonato Paulista. Conforme regulamento, o meio-campista colombiano ficou com a vaga de Luiz Gustavo, cujo prazo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles da perna direita será superior ao período de disputa da competição", anunciou clube em suas redes sociais.

Como o volante ficará um tempo mais longo afastado para tratamento, James Rodríguez - voltou atrás na decisão de deixar o clube - não precisou esperar as fases finais para ser registrado. A janela na primeira fase do Estadual terminou no dia 16 de fevereiro. Com o colombiano, o torcedor renova as esperanças após queda de rendimento.

O São Paulo vinha bem na competição após largada boa e liderando a chave com folga. Mas as derrotas para Ponte Preta e Santos, além do empate com o Red Bull Bragantino, tiraram o time da zona de classificação do Grupo D. A volta à segunda posição veio com o 1 a 1 no Brinco de Ouro, combinado com o revés do São Bernardo diante do Santos - supera o time do ABC no saldo de gols (4 a 1 e 15 pontos).

Receosa com os resultados ruins, os são-paulinos invadiram o post de inscrição de James Rodriguez para não apenas cobrar sua escalação, como também para defini-lo como o possível herói não apenas da classificação, mas do título.

"James salvará o São Paulo de Carpini", "O homem que nos trará ao caminho das vitórias", "Entreguem as taças" e "Agora bota para jogar", foram algumas das empolgadas mensagens dos empolgados são-paulinos.

Outra notícia animadora é que o volante Rodrigo Nestor, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, iniciou a transição com a preparação física, já fazendo atividades no gramado do Centro de Treinamento da Barra Funda.