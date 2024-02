Judô brasileiro vai disputar o Grand Slam do Usbequistão com 12 representantes

A seleção brasileira de judô está pronta para a disputa no próximo fim de semana do Grand Slam de Tashkent, no Usbequistão. A competição vai reunir mais de 500 atletas de 70 países e vai valer pontos na corrida olímpica. O time nacional terá 12 representantes, sendo cinco homens e sete mulheres.

Rafaela Silva comemora a possibilidade de voltar à cidade após a conquista do bicampeonato mundial. "Quando eu viajo para algum lugar que já tive bom desempenho na competição, gosto de voltar, competir lá e sentir o clima e a adrenalina do país. Lá [no Usbequistão] eles acompanham bastante e vibram muito com o judô, então acredito que esse Grand Slam não vai ser tão diferente da atmosfera do Campeonato Mundial. Com certeza terão boas energias e eu espero ter um desempenho bem parecido, ainda mais em ano olímpico."

A campeã olímpica na Rio/2016 treinou algumas semanas em Paris, juntamente com a seleção francesa, e acredita que a experiência possa agregar na corrida rumo aos Jogos Olímpicos. "Eu passei um período muito bom na França. É um treino muito forte e de muita qualidade, com várias meninas da minha categoria e da de cima. Eu também senti a vibração da cidade e acredito que poder me ambientar, estar no fuso horário, ajuda bastante. A França é uma das principais potências do judô e são os atuais campeões olímpicos por equipes, então acredito que qualquer energia positiva é sempre bem-vinda para nos fazer evoluir.".

Atual número seis do mundo, Rafaela Silva chega ao Grand Slam de Tashkent como cabeça de chave nº 1 da categoria até 57 quilos. Já Willian Lima (-66kg) é o brasileiro cabeça de chave nº 1, no masculino. Ele atualmente ocupa a décima posição no ranking mundial e vem de um quinto lugar no Grand Slam de Baku, há duas semanas.

O Grand Slam de Tashkent é relativamente novo no circuito mundial e chega a sua terceira edição. Em 2021, na estreia, o Brasil conquistou uma medalha de prata com Beatriz Souza (+78kg) e, no ano passado, foi bronze com Giovani Ferreira (-90kg). Em 2022, a capital usbeque foi sede do Mundial, no qual o Brasil fez campanha histórica com os ouros de Rafaela Silva e Mayra Aguiar, a prata de Beatriz Souza e o bronze de Daniel Cargnin.

PROGRAMAÇÃO

O Grand Slam de Tashkent é o terceiro do ano e começará na sexta-feira, com as categorias mais leves. Três brasileiros estarão em ação: Natasha Ferreira (-48kg), Rafaela Silva (-57kg) e Willian Lima (-66kg). No sábado será a vez de Ketleyn Quadros (-63kg), Gabriella Mantena (-63kg), Ellen Froner (-70kg) e Luana Carvalho (-70kg).

No domingo, Giovanna Santos (+78kg), Giovani Ferreira (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg), Rafael Buzacarini (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) fecharão a disputa.

As preliminares estão previstas para às 2h (horário de Brasília) e as disputas de medalha a partir das 9h. A transmissão ao vivo será do Judo TV, Canal Olímpico do Brasil, Cazé TV, Sportv e NSports.