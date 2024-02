Fifa libera Santos de transfer ban após quitação de dívida com ex-técnico Fabián Bustos

Melhor time na classificação geral do Campeonato Paulista (22 pontos) e com vaga antecipada às quartas de final. Em grande fase nesta largada de temporada, o Santos recebeu mais uma notícia positiva nesta segunda-feira: está livre de transfer Ban na Fifa após quitação de dívida com o técnico argentino Fabián Bustos.

"O Santos FC foi comunicado oficialmente pela Fifa sobre o encerramento do transfer ban. Na última sexta-feira, dia 23, o Santos FC quitou a dívida com o ex-treinador argentino Fabián Bustos e na sequência enviou os comprovantes de pagamento para a entidade máxima do futebol", informou o clube nesta segunda.

Cobrando na Justiça a quitação da multa rescisória, Fabián Bustos impediu que a Fifa autorizasse o Santos a inscrever reforços vindo de fora do País, caso do goleiro reserva Gabriel Brazão, contratado da Inter de Milão.

Na sexta-feira, o clube entrou em acordo com o comandante e acordou com o pagamento de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 700 mil apenas em impostos pela transferência do dinheiro para uma conta internacional. Agora, não tem mais problemas na Fifa.

A única preocupação agora é saber quem o técnico Fábio Carille vai escalar diante do Red Bull Bragantino, pelo Paulistão. O treinador revelou que está descansando Giuliano para as partidas decisivas, após tratamento e lesão muscular. Ocorre que Otero, a principal opção, está suspensa pelo terceiro cartão amarelo, assim como o atacante William Bigode.

Em contrapartida, o técnico poderá contar com Hayner, ausente diante do São Bernardo por causa de acúmulo de cartões. O lateral vem entrando regularmente nas partidas, alternando a posição com Aderlan na direita - também atua na esquerda.