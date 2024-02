Dispensado do Corinthians, Bruno Mazziotti vira gerente de time de Ronaldo Fenômeno na Espanha

Demitido do cargo de coordenador de saúde e performance do Corinthians no começo do ano, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti vai trabalhar na Espanha. Amigo pessoal de Ronaldo Fenômeno e dividindo suas atribuições com o clube paulista e o Cruzeiro, ele agora será gerente no Real Valladolid, de propriedade do ex-camisa 9.

Bruno Mazziotti terá a responsabilidade de fortalecer a estrutura do clube, servindo de elo entre diretores de área de futebol, comissão técnica e jogadores, com o objetivo de melhorar a organização interna. O anúncio do acordo foi feito nesta segunda-feira.

"Bruno Mazziotti fortalecerá a estrutura do Real Valladolid. O profissional brasileiro regressa à entidade alvinegra, à qual já pertenceu durante a temporada 2021/22 - que terminou com promoção - como responsável pela criação e gestão da área de Saúde e Performance, departamento que se tem consolidado como referência no futebol nacional pelo seu crescimento e bons resultados. Ele retorna como gerente global de futebol do Real Valladolid", anunciou a equipe.

"Sempre de mãos dadas com a direção esportiva chefiada por Domingo Catoira, será o elo entre a presidência, os diretores de área, a comissão técnica e os jogadores, com o objetivo de garantir no dia a dia a visão estratégica global, a consolidação de uma filosofia de clube que garante o bom funcionamento da entidade branca e roxa em tudo o que impacta a vertente desportiva e incentiva a adesão às melhores práticas do setor."

Rebaixado na edição passada do Campeonato Espanhol, o Valladolid busca retornar à elite e hoje ocupa a quarta posição da segunda divisão, com 45 pontos, a cinco do líder Leganés. Espanyol, com 47, e Eibar, com 46, são os principais rivais. Elche, com 43, também é ameaça.

Apesar de assumir a gerência de futebol, ele se submeterá ao também brasileiro Paulo André, que divide as funções de chefe geral no clube espanhol e no Cruzeiro.

"Mazziotti estará focado exclusivamente no dia a dia da Pucela, com comunicação interna relevante e constante. Este é um compromisso firme do clube para otimizar recursos e fortalecer os processos e a organização da entidade", afirmou o Valladolid. "Mazziotti aprimorou nos últimos anos seu perfil de gestão e regressa a Pucela com o intuito de contribuir para que a entidade continue o seu crescimento institucional e, claro, lançar as bases para alcançar o sucesso esportivo."