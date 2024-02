Portuguesa faz duelo direto contra o rebaixamento e ao mesmo tempo vislumbra a classificação

Renovada após uma importante vitória em cima do Guarani, por 1 a 0, a Portuguesa tem mais um duelo direto contra o rebaixamento neste final de semana pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Fora de casa, irá encarar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h deSTE domingo. O rival não vence há cinco partidas e precisa da reabilitação, inclusive, para não ficar ameaçado.

Apesar de estar apenas duas posições da zona de rebaixamento geral, com sete pontos, a Portuguesa aparece dentro da zona de classificação do Grupo A, com sete pontos. O Santos, já classificado, lidera com 19. Nas duas últimas rodadas, a Portuguesa irá enfrentar o Mirassol, em casa, e o Novorizontino, fora. "Nós temos que continuar pontuando, para não deixar tudo para o último jogo", disse Pintado.

A Portuguesa teve uma semana cheia para se preparar para esse duelo. Pintado conta com três retornos de jogadores que cumpriram suspensão na rodada passada: o zagueiro Quintana, o volante Zé Ricardo e o atacante Henrique Dourado. Os dois primeiros devem começar jogando, enquanto o centroavante deve ficar no banco de reservas.

O Botafogo não sabe o que é vencer desde a quarta rodada. De lá para cá são cinco jogos, um empate e quatro derrotas seguidas. Tanto que despencou na tabela do Grupo D e agora ocupa a quarta e última colocação com oito pontos. Nas duas últimas rodadas enfrentará o Guarani, em casa, e o Palmeiras, fora.

O técnico Paulo Gomes contará com o retorno de alguns jogadores que foram poupados na vitória por 2 a 1 sobre o Nova Venécia-ES, que carimbou o passaporte do time paulista para a segunda fase da Copa do Brasil. São quatro jogadores: o goleiro João Carlos, o zagueiro Fábio Sanches, o lateral-direito Thassio e o volante Matheus Barbosa. Por outro lado, o goleiro Victor Souza e o atacante Robinho, que estão em fase final de recuperação de lesão no ligamento do joelho, seguem fora por pelo menos mais algumas semanas.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X PORTUGUESA

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio, Fillipe Soutto (Matheus Barbosa), Patrick Brey, Leandro Maciel e Jean Victor; Emerson Ramon e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

PORTUGUESA - Thomazella; Marco Antônio, Quintana e Patrick; Douglas Borel, Zé Ricardo, Ricardinho, Giovanni Augusto e Eduardo Diniz; Paraizo e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).