Inter de Milão goleia Lecce e sustenta vantagem de 9 pontos na liderança do Italiano

Em busca do 20º escudeto, a Inter de Milão goleou o Lecce por 4 a 0, fora de casa, no estádio Via del Mare, neste domingo, com um grande segundo tempo, e consolidou sua liderança no Campeonato Italiano, com 66 pontos, nove a mais que a vice-líder Juventus. O destaque foi o argentino Lautaro Martínez, que anotou dois gols - sendo um deles o centésimo do atacante na competição.

Esta foi a 37ª partida entre Inter e Lecce: a Inter venceu 28, com quatro empates e quatro vitórias do Lecce. Nos últimos 15 encontros, os milaneses venceram 14. O momento positivo prevalece para a Inter: a equipe está invicta em todas as competições pelas últimas 18 partidas.

O jogo começou com a Inter tendo dificuldade em sair de trás com a bola, enquanto o Lecce atacava verticalmente, mas sem perigo. Entretanto, aos 14 minutos, com um belo passe de Asllani para Lautaro Martínez, que dominou, colocou a bola à frente e de carrinho marcou seu 100º gol no Italiano.

A partir do gol, a Inter passou a dominar as ações do jogo ao dar a bola para a equipe do Lecce, que tentava empatar, mas esbarrava na bem postada defesa visitante, que tratou de manter o resultado até o fim do primeiro tempo.

A Inter voltou em outro ritmo no começo do segundo tempo. Aos 8 minutos, o chileno Alexis Sánchez cruzou de dentro da grande área e Frattesi mandou para as redes no primeiro pau.

Não deu tempo para uma reação do Lecce. A Inter encaixou um contra-ataque logo depois do recomeço da partida e Frattesi cruzou para o segundo gol de Lautaro Martínez. Aos 20, em cobrança de escanteio de Dimarco, De Vries escorou e marcou a goleada: 4 a 0. A Inter não marcava quatro gols em três partidas seguidas desde 1972.

O Lecce tentava ao menos o gol de honra, mas parava nas mãos do goleiro Piccoli. O restante do jogo foi protocolar: o Lecce estava entregue em campo, enquanto a Inter tentava chegar ao quinto gol.

O próximo jogo atrasado pelo Campeonato Italiano da Inter será contra a Atalanta na quarta-feira, às 16h45. O Lecce encara o Frosinone no próximo domingo, dia 3 de março, às 11h.