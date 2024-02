Hoffenheim vence por 3 a 2 e encerra série invicta do Borussia Dortmund no Alemão

O Borussia Dortmund foi surpreendido pelo Hoffenheim neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Alemão e, mesmo atuando em seu estádio, o Signal Iduna Park, saiu derrotado por 3 a 2. O resultado colocou fim a uma série invicta de oito jogos do Dortmund no campeonato.Já o Hoffenheim estava sem vencer havia oito jogos no Alemão.

O resultado interfere nas projeções das equipes para a disputa das copas europeias da próxima temporada. Quarto colocado e, no momento, último classificado do país para a Liga dos Campeões, o Dortmund viu Stuttgart abrir seis pontos de vantagem (47 a 41) na terceira posição. A rodada só não foi pior porque o Leipzig também perdeu e permanece um ponto atrás.

Já o Hoffenheim diminuiu a distância para o Frankfurt, que ocupa o sexto lugar e a vaga para a Liga Conferência, para quatro pontos (34 a 30). O Frankfurt também jogou neste domingo e só empatou com o Wolfsburg em 2 a 2, mesmo jogando em seu estádio.

Lacroix e Behrens marcaram para o Wolfsburg ainda no primeiro tempo. O Frankfurt fez um na primeira etapa, com Philip Max, mas só conseguiu o empate aos 47 minutos do segundo tempo com Marmoush.

A última vez que o Hoffenheim disputou uma copa europeia foi na temporada 2018/19, quando caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões, sem conseguir vencer um jogo contra Shakhtar Donetsk, Manchester City e Lyon.

O primeiro gol em Dortmund aconteceu após uma falha da defesa do time da casa. O atacante Bebou aproveitou e marcou, aos 2 minutos. O Borussia Dortmund conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Malen e Schlotterbeck (de cabeça), ambos com assistência do veterano Marco Reus.

O atacante Beier deu a vitória ao Hoffenheim com dois gols no segundo tempo. No primeiro, aos 16 minutos, ele arriscou de longe, a bola desviou no caminho e enganou o goleiro Meyer. Três minutos depois, o atacante recebeu passe de Stach dentro da área e chutou no meio do gol.

Beier assumiu a artilharia isolada do Hoffenheim com 10 gols no Alemão. Ele estava empatado com o atacante croata Kramaric, que havia marcado contra o Dortmund no primeiro turno.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund vai a Berlim enfrentar o Union Berlin no sábado, e no domingo o Hoffeinhem recebe o Werder Bremen em um confronto direto, já que ambos têm 30 pontos na tabela.