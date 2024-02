Descansado, São Paulo recupera atletas e joga em Campinas para encerrar sequência negativa

O São Paulo empolgou sua torcida com quebra de tabu na Neo Química Arena e título da Supercopa do Brasil com vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras. No entanto, acumula três tropeços seguidos e está fora da zona de classificação de seu grupo. Por isso, é fundamental para o time tricolor a vitória no duelo deste domingo, às 18h, com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Com 14 pontos, e um jogo a menos, o São Paulo ocupa o terceiro lugar no Grupo A da fase de classificação. O time liderava de Carpini liderava a chave com certa folga, mas perdeu para Ponte Preta e Santos e empatou com o Red Bull Bragantino na última rodada.

O São Paulo usou a semana livre para descansar alguns atletas desgastados - o time já jogou nove vezes em 2024 - e recuperar outros de lesão. Foi importante o período sem jogos para Carpini tentar ajustar a equipe tecnicamente e taticamente.

"O São Paulo teve um início de temporada difícil, tivemos uma decisão, um clássico que nunca tinha vencido, começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Paulista. Concentração muito grande, físico. Depois, sete jogadores no DM, cinco com participação muito grande. Jogadores importantes para o nosso processo. Num contexto geral, o saldo é muito positivo", disse Carpini.

Um dos problemas está no setor de criação. Pablo Maia e Alisson estiveram sobrecarregados nas últimas partidas e Nikão, muito criticado, não aproveitou as oportunidades que ganhou do treinador. A falta de eficácia dos atacantes também preocupa.

A boa notícia é que Lucas deve voltar. Ele treinou normalmente com os companheiros durante a semana e pode ser a novidade para o duelo em Campinas. A presença do jogador já vinha obedecendo a uma programação de adaptação aos trabalhos. O problema do camisa 7 é na região posterior da coxa esquerda.

Caso Lucas retorne, ele deve ganhar a companhia de Calleri e Wellington Rato na frente. O lateral-direito Igor Vinícius é outra novidade. A dúvida fica por conta da presença do zagueiro Alan Franco que voltou a sentir dores na coxa.

Quem ainda não pode estrear em 2024 é James Rodríguez. Após pedir para ir embora, o astro colombiano mudou de ideia e desistiu de rescindir o contrato com o São Paulo. Porém, o meia não pode jogar os quatro jogos que restam da primeira fase do Paulistão, porque o período de inscrição para esta etapa se encerrou há pouco mais de uma semana. Só pode ser inscrito no mata-mata, caso o time tricolor avance.

De acordo com o São Paulo, James sequer havia sido inscrito porque estava fazendo controle de carga. No entanto, enquanto negociava sua rescisão - revertida posteriormente - ele vinha treinando normalmente e está bem fisicamente. Não há nenhuma restrição nas condições físicas do atleta. Portanto, se a equipe for ao mata-mata, será inscrito e, enfim, pode fazer seus primeiros jogos na temporada.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI X SÃO PAULO

GUARANI - Vladimir; Diogo Matheus, Léo Santos, Rayan e Hélder; Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Régis; Reinaldo e Pablo Thomaz. Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO - Rafael, Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Calleri e Lucas. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).