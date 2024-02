Bambam enaltece Popó em reencontro após derrota: 'Feliz de ser nocauteado pelo campeão'

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do programa Big Brother Brasil (BBB), se encontrou com Acelino Popó Freitas após ser nocauteado pelo tetracampeão mundial em apenas 36 segundos e venceu a principal luta do Fight Music Show 4 (FMS) na madrugada deste domingo. Apesar do clima de rivalidade antes da luta, eles se reuniram em tom amistoso após o confronto e o influenciador brincou sobre a qualidade do campeão.

"Rapaziada, o negócio pegou fogo. Olha o olho... bate nada o cara, bate nada. Pegou porque pegou sem querer...", brincou Bambam, em vídeo postado ao lado de Popó nas redes sociais. "A mão do cara é pesada demais. O Whindersson Nunes aguentou bem. Parabéns", disse o ex-BBB, em referência à vitória do boxeador sobre o humorista, realizada em 2022, e que durou oito rounds.

Apesar da derrota, Bambam enalteceu Popó e classificou a luta como o "maior evento que já teve na história do Brasil", citando os altos índices de audiência do espetáculo na internet, mas sem citar números. "Fico feliz de ser nocauteado pelo campeão", disse.

Em suas redes sociais, Popó agradeceu o carinho que recebeu dos fãs nos últimos dias, antes da luta com Bambam, e revelou que fez um jejum de 12 horas para enfrentar com ex-BBB. "Depois desse agito todo, nem tomei banho, saí do ginásio para comer", disse. "A última refeição que fiz foi às duas da tarde de ontem (sábado) e não gosto de comer nada pra lutar, eu sempre fico algumas horas em jejum pra lutar", completou.

O nocaute aconteceu logo no primeiro round. Bambam havia prometido chocar o mundo com seu desempenho na luta, mas não teve chance sequer de disparar um golpe. Atordoado, Bambam não conseguiu manter a guarda e se defender dos ataques de Popó.

O Fight Music Show foi criado em 2022 e reúne ex-lutadores profissionais e celebridades pela quarta vez. Na primeira edição, por exemplo, Popó enfrentou o comediante Whindersson Nunes em um embate que terminou em empate técnico. A noite também teve outros confrontos, como a vitória de MC Gui contra Nego do Borel e de Emilene Juarez (mulher de Popó) contra Fernanda Lacerda, que interpretou a personagem Mendigata no programa Pânico na Band.