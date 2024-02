Red Bull Bragantino defende liderança do grupo contra o desesperado Ituano no Paulistão

Em momentos opostos, Ituano e Red Bull Bragantino medem forças neste sábado, às 16h, pela décima e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Jogando em casa, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano luta contra o rebaixamento e tenta mais uma vez encerrar o jejum de vitórias. Por outro lado, o Red Bull Bragantino lidera seu grupo e defende uma sequência invicta.

Em nove jogos, o Ituano venceu apenas um, empatou três e perdeu cinco. O único triunfo aconteceu na segunda rodada, quando fez 1 a 0 no Corinthians em casa. A campanha deixa o time com seis pontos, em terceiro do Grupo A, que ainda tem Santos (19), Portuguesa (7) e Santo André (4).

Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está em 14º, à frente apenas de Guarani, com cinco, e Santo André, com quatro. Para piorar, foi precocemente eliminado na Copa do Brasil, terça-feira, ao perder por 2 a 1 para o São Luiz, em Ijuí (RS).

A situação fez com que o técnico Marcinho Freitas fosse demitido na sexta-feira. Com isso, quem comandará o time é o auxiliar técnico Douglas Leite. Ele não poderá contar com o volante Eduardo Person, que levou o terceiro cartão amarelo. Gabriel Falcão, que entrou no lugar do companheiro no último jogo, surge como opção. A lista de lesionados segue com Thonny Anderson, Matheus Maia, Claudinho, José Aldo, Jean Pyerre e Neto Berola.

Há cinco jogos invicto no Paulistão, o Red Bull Bragantino lidera o Grupo C com 15 pontos, seguido por Mirassol (14), Inter de Limeira (13) e Corinthians (10). O time de Limeira, porém, tem um jogo a menos. No meio da semana, estreou na Copa Libertadores, na segunda fase, com empate sem gols diante do Águilas Doradas, da Colômbia, fora de casa.

O técnico Pedro Caixinha admite que pode poupar alguns jogadores, tendo em vista o jogo de volta, na próxima terça, diante do time colombiano. Uma vitória o deixará na fase de grupos da competição. O técnico tem um desfalque: o atacante Helinho foi expulso diante do São Paulo, no empate por 2 a 2 no Morumbi, e cumpre suspensão. Laquintana e Thiago Borbas aparecem como opções para formar trio com Vitinho e Eduardo Sasha.

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, liberado na última rodada por questões particulares, retorna e briga por posição com Luan Cândido. O departamento médico tem Eduardo Santos, Henry Mosquera, Matheus Fernandes e Nathan Camargo.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X RED BULL BRAGANTINO

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, Gabriel Falcão e Aluisio; Bruno Alves, Pablo Diogo e José Carlos. Técnico: Douglas Leite (auxiliar).

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Raul e Lucas Evangelista; Laquintana, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).