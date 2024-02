Novorizontino e Água Santa fazem duelo importante na busca pela classificação no Paulistão

Focados na classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, Novorizontino e Água Santa se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela décima e antepenúltima rodada da fase de grupos. Os dois times tiveram uma semana cheia para se prepararem para continuar em boa fase dentro do Estadual.

Atualmente, o Novorizontino lidera o Grupo D com 15 pontos, mas em uma briga boa pela classificação contra São Bernardo e São Paulo. O time do ABC tem a mesma pontuação, mas fica atrás nos critérios de desempate. Já o clube do Morumbi tem 14 e vem logo abaixo. Nas duas últimas rodadas enfrentará Ponte Preta, fora de casa, e Portuguesa, em casa.

O Água Santa está motivado por três jogos sem derrotas e duas vitórias neste meio tempo, aparecendo na segunda posição do Grupo B, brigando pela classificação contra a Ponte Preta, já que o Palmeiras tem sua classificação encaminhada na liderança com 18 pontos. O time de Diadema tem 14 pontos, enquanto a Ponte Preta vem logo atrás com 13. Nas duas últimas rodadas enfrentará São Bernardo e Corinthians.

Depois de uma semana cheia para recuperar os jogadores, o técnico Eduardo Baptista terá força máxima para escalar o Novorizontino e deve manter a mesma base que venceu o Santos, por 2 a 1 na rodada passada, na Vila Belmiro. Afinal, não há baixas por suspensão. O goleiro Jordi, o zagueiro Renato Palm e o lateral Danilo Barcelos que haviam sido poupados há algumas rodadas atrás, são presenças garantidas.

"Estamos em um grupo duro, todo mundo vence e a gente tem de continuar nessa batida, não tem muita matemática, é ganhar o jogo, principalmente em casa. Então o jogo contra o Água Santa se torna uma decisão para a gente", disse o técnico Eduardo Baptista.

Do outro lado, o técnico Bruno Pivetti contará com uma série de retornos para escalar o Água Santa. O volante Ronald, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Xavier cumpriram suspensão na rodada passada e devem começar jogando. Destes, apenas Ronald não tem presença confirmada, afinal Kady fez gol contra a Inter de Limeira na rodada passada e deve ser mantido no setor.

Durante a semana livre, o departamento médico também correu contra o tempo para recuperar os alguns jogadores que podem voltar a ser relacionados, casos dos zagueiros Roger Carvalho e Joilson, e do atacante Neílton. Os goleiros Matheus Cavichioli e Matheus Novaes, em tratamento de lesões mais graves, ainda seguem como baixas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X ÁGUA SANTA

NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, Renato Palm e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Jonnathann, Walber e Gabriel Inocêncio; Kady (Ronald), Thiaguinho e Igor Henrique; Luan Dias, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).