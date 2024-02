Com técnico interino, Botafogo bate Audax e mantém chances de classificação no Carioca

Em meio a uma semana turbulenta, o Botafogo precisava voltar suas atenções para o Campeonato Carioca. Pela penúltima rodada da Taça Guanabara, o time alvinegro venceu o lanterna Audax por 1 a 0, neste sábado, no Engenhão.

O resultado manteve o time com chances de classificação para as semifinais. O Botafogo ocupa o quarto lugar da tabela, com 17 pontos. O líder é o Flamengo, com 21. Somente os quatro primeiros colocados avançarão à semifinal.

A semana não foi fácil para os botafoguenses. Depois do empate na última quarta-feira com o Aurora, na Bolívia, pela fase preliminar da Copa Libertadores, torcedores picharam os muros do Engenhão em protesto contra os resultados recentes do clube. O centroavante Tiquinho Soares, que desperdiçou um pênalti no jogo, foi o principal alvo da manifestação.

A situação estava tensa também dentro do clube. O técnico Tiago Nunes foi demitido na quinta-feira. Assim, o time foi comandado por Fábio Matias, auxiliar técnico fixo do clube, que poupou alguns titulares visando a partida da volta contra o Aurora, pela Libertadores, no meio de semana.

O Botafogo começou o jogo em cima do Audax e teve uma chance logo a um minuto de jogo, com Júnior Santos, que dominou entre dois adversários e chutou de voleio. o goleiro Max usou o corpo para fazer a defesa. O gol saiu aos 2 minutos. Kauê recebeu pelo meio e mandou para Diego Hernández, que dominou sozinho e chutou no canto esquerdo de Max.

Após o gol, o Botafogo baixou o ritmo e permitiu alguns contra-ataques ao Audax, mas sem sucesso. Aos 19, Diego Hernández recebeu de Júnior Santos na entrada da área e chutou rasteiro de esquerda. Max defende no canto direito.

O Botafogo trocou passes no campo de ataque, mas encontrou dificuldade para encontrar espaços pelo meio, enquanto o Audax Rio tentava se defender.

No segundo tempo, o Botafogo seguiu a pressão e marcou logo na saída de bola, aos 2 minutos. Kauê recebeu lançamento pelo lado esquerdo da área e cruzou. Janderson cabeceou e ampliou para a equipe e o alívio da torcida.

Para o Audax, restava tentar virar o jogo para continuar na primeira divisão do Campeonato Carioca, mas o time ainda não pontuou no campeonato e marcou apenas um gol. Aos 29, Clisman arriscou chute forte de fora da área e manda por cima do gol, sem perigo para Gatito Fernández. Logo depois, aos 32, Júnior Santos cruzou da ponta direita para Janderson, mas o centroavante não alcançou.

Por volta dos 43 minutos, Janderson carregou da direita para o meio, é atrapalhado por Matheus Nascimento e acaba finalizando em cima da marcação.

Ao final do jogo, o Botafogo apenas tocava a bola, esperando a partida terminar, enquanto o Audax era rebaixado à segunda divisão do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA:

AUDAX 0 X 2 BOTAFOGO

AUDAX - Max; Arlen (Diego Miticov), Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon e Vinícius (Clisman); Rodriguinho, Bruno Paulo e Acácio (Edilson); Igor (Fabinho). Técnico: Luciano Quadros.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Ponte, Bastos, Lucas Halter e Marçal; Kauê (Newton), Marlon Freitas (Grégore), Diego Hernández (Matheus Nascimento) e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Fábio Matias (auxiliar técnico).

GOLS - Diego Hernández, aos 2 minutos do primeiro tempo. Kauê, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Grégore, Paulo Victor, Mateus Nascimento, Marçal, Arlen.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).