City contém pressão do Bournemouth, vence fora e mantém vice-liderança do Inglês

Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City aproveitou a chance de diminuir a vantagem do líder Liverpool (60) para um ponto e venceu o Bournemouth por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, pela 26ª rodada. O primeiro e o segundo colocados da tabela têm o mesmo número de jogos no momento.

O jogo em Bournemouth começou equilibrado e muito intenso entre os dois times, com poucas chances de gol - destaque para as tentativas de Phil Foden. Até os 20 minutos, o City tinha 70% de posse de bola, mas não conseguia chegar ao gol defendido pelo brasileiro Neto.

Até que aos 23, em uma rápida troca de passes, Haaland ficou no mano a mano com o zagueiro e chutou para rebote do goleiro nos pés de Foden: 1 a 0. Foi o nono gol do inglês no campeonato.

O City seguiu sufocando e tocando a bola de pé em pé para a correria dos jogadores do Bournemouth, mas pouco objetivo. O anfitrião não conseguiu chegar ao gol de Ederson uma só vez durante todo o primeiro tempo.

O Bournemouth esboçou uma pressão nas linhas do City no início do segundo tempo, mas sem sucesso. Entretanto, mesmo errando passes, encontrava espaços na defesa adversária. Mas aos 7 minutos, Foden conseguiu escapar e cruzou com perfeição na área, mas não havia ninguém para escorar.

No segundo tempo, o Bournemouth seguiu em cima do City, que aceitava a pressão, mas seguia com maior posse de bola. O time da casa criou três boas chances de gol, mas falhava nas finalizações.

Enquanto o time de Manchester tocava o jogo em um ritmo mais lento para controlar as jogadas, o Bournemouth seguia perto do gol do brasileiro Ederson. O jogo ficou truncado e favorável ao anfitrião, mas o empate não veio.