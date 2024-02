Barcelona goleia o Getafe por 4 a 0 e é novo vice-líder no Espanhol

O Barcelona dominou o jogo contra o Getafe neste sábado pelo Campeonato Espanhol e venceu o time de Madri por 4 a 0, com um gol do brasileiro Raphinha. Foi a quinta partida invicta do time. A equipe da Catalunha agora sobe para os 57 pontos, desbancando o Girona como vice-líder, que tem 56 e um jogo a menos. O Getafe permanece na décima posição, com 34.

A equipe catalã pressionou o Getafe no seu próprio campo desde o início do jogo, chegando a ter 71% de posse de bola. Aos 20 minutos, Raphinha recebeu lançamento entre os zagueiros e chutou de pé esquerdo na entrada da área no canto direito do goleiro Soria.

Aos 37 minutos, João Félix acertou um belo chute contra a meta do Getafe, desta vez com defesa do goleiro. O Barcelona manteve o Getafe em seu campo durante todo o primeiro tempo, dando poucas chances à equipe de Madri.

O segundo tempo começou com a mesma toada: com posse e pressão do Barcelona e o Getafe tendo dificuldades para sair da marcação. Apesar disso, aos 3 minutos Milla acertou uma bola na trave direita do goleiro Ter Stegen.

Após o lance, o Getafe resolveu se arriscar no campo do Barcelona, mas parava na marcação e abria espaço atrás. Aos 52, aproveitando os espaços dados pela equipe de Madri, Christensen recebeu a bola na lateral direita, foi à linha de fundo e cruzou com perfeição para João Félix marcar o segundo gol.

Aos 30 minutos, em um rápido contra-ataque puxado por De Jong, o próprio recebeu a bola de Raphinha na entrada da área e marcou 3 a 0 no Estádio Olímpico de Montjuic.

Com o Getafe entregue e Vitor Roque em campo, o Barcelona seguia pressionando. Aos 90 minutos, Fermín pegou rebote de chute do brasileiro e anotou o quarto gol, marcando a goleada.

Na 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Athletic Bilbao no domingo, e o Getafe recebe o Las Palmas, no sábado.