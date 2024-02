Algoz de João Fonseca elimina atual campeão do Rio Open e garante final argentina

Navone também surpreendeu porque veio do qualifying, a fase preliminar em que os tenistas buscam as últimas vagas disponíveis na chave principal. No domingo, ele terá pela frente o compatriota Sebastian Baez. "Seba e eu nos conhecemos desde crianças. É um belo momento do tênis argentino, dois finalistas em um ATP 500. Genial. Em uma chave tão dura. Vai ser uma partida difícil."

Baez, algoz do brasileiro Thiago Monteiro nas quartas, superou neste sábado o compatriota Francisco Cerundolo, quarto cabeça de chave, por 7/5 e 6/0. "Feliz de estar na primeira final de 500, acho que estou fazendo uma boa semana, uma boa gira, contente de ter a oportunidade de ter mais um jogo para jogar", comentou o atual 30º do mundo.

Ele exaltou o momento vivido pela nova geração do país vizinho. "A Argentina tem muitos jogadores e muito bons. Estamos aproveitando para subir, somos jovens. Gosto de jogar no Rio, de vir ao Brasil. Quando não jogo contra um brasileiro, me sinto local", declarou Baez.

Final de duplas

Garantido na decisão da chave de duplas, o brasileiro Rafael Matos conheceu seus adversários da final, neste sábado. Serão os austríacos Lucas Miedler e Alexander Erler, que eliminaram os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2).

No Rio, Matos forma dupla com o colombiano Nicolas Barrientos. Eles vão jogar a final deste domingo a partir das 15 horas.