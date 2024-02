Algoz da brasileira Bia Haddad, Jasmine Paolini é campeã do WTA 1000 de Dubai

A italiana Jasmine Paolini, 26ª do ranking, conquistou o WTA 1000 de Dubai ao vencer a russa Anna Kalinskaya, 40ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, neste sábado. A partida valia marcas inéditas na carreira das duas tenistas, que irão saltar no ranking após o torneio disputados nos Emirados Árabes Unidos.

Algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na primeira rodada, Paolini conquistou seu segundo título na carreira e o primeiro de nível WTA 1000. O primeiro troféu de Paolini foi no WTA 250 de Portoroz, em 2021. Naquela ocasião, ela também passou por Kaliskaya na campanha rumo ao título. Desde então, a italiana chegou a três finais, mas fracassou em todas.

Além do confronto em 2021, as finalistas de Dubai se enfrentaram em janeiro deste ano no Aberto da Austrália. No primeiro Grand Slam do ano, a russa saiu vitoriosa por 3 sets a 0.

Kalinskaya tentava conquistar seu primeiro título na carreira. Vinda do qualifying, ela passou por três Top 10 em dias seguidos, eliminando Jelena Ostapenko (nona do ranking), da Letônia, nas oitavas, a americana Coco Gauff (terceira) nas quartas e a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, na semifinal.

Paolini é a terceira italiana a conquistar um WTA 1000 e se junta a Flavia Pennetta, campeã em Indian Wells em 2014, e Camila Giorgi, que venceu em Montreal em 2021.

O título em Dubai dá continuidade à ascensão da italiana de 28 anos no ranking. Em fevereiro de 2023, ela era a 64ª do mundo. Ela terminou uma temporada no Top 30 pela primeira vez no ano passado e deve aparecer entre as 15 primeiras na lista de segunda-feira.