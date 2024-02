Fora do Paulistão, volante Bernardo rescinde com o Guarani e volta ao Coritiba

O volante Bernardo não fará mais parte do elenco do Guarani para a sequência do Campeonato Paulista e da temporada. Sem espaço, o jogador sequer foi inscrito no Estadual e rescindiu seu contrato de empréstimo, retornando assim ao Coritiba.

Bernardo tem 22 anos e foi revelado pelo Coritiba, seu único clube antes do Guarani. Ele chegou a Campinas em 2023 e fez 13 jogos com a camisa bugrina, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a lesão do atacante Bruno Mendes, o Guarani tinha a possibilidade de inscrever Bernardo ou o zagueiro Lucas Adell para os últimos jogos da primeira fase. Entretanto, a diretoria ainda tenta a contratação de um atacante e João Peglow, do Internacional, é monitorado.

Nos dois últimos jogos, já sob comando de Claudinei Oliveira, o Guarani fez confrontos diretos contra o rebaixamento e não foi bem. Empatou com o Santo André por 2 a 2 após fazer os dois primeiros gols e perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

Com os resultados, soma cinco pontos em quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras (18), Água Santa (14) e Ponte Preta (13). Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está na em 15º e penúltimo lugar, formando a zona de rebaixamento com o Santo André, que tem quatro pontos.

O time volta a campo diante do São Paulo, pela décima rodada, no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas. Como mandante, o Guarani já fez quatro jogos e ainda não venceu. Foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols marcados e seis sofridos. As duas últimas partidas serão contra Botafogo, fora, e Red Bull Bragantino, em casa.