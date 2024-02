Toni Kroos encerra ausência de três anos na seleção e reforça Alemanha na Euro-2024

O meia Toni Kroos anunciou, nesta quinta-feira, o seu retorno à seleção e vai reforçar a Alemanha para a disputa da Eurocopa-2024. Em 2021, ele disse ter encerrado o ciclo para ter mais tempo com a família. Agora, no entanto, suas atenções estão novamente voltadas para o time nacional.

A novidade foi divulgada por meio de suas redes sociais. O meia recorreu a uma postagem no Instagram para "espalhar" a sua volta. Na mensagem, ele informa que teve uma conversa com o técnico Julian Nagelsmann antes de a decisão ter sido tomada.

"Pessoal, sem rodeios: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por que? Porque fui convidado pelo treinador nacional. Estou pronto para isso e tenho a certeza que é possível muito mais com a equipe na Eurocopa do que a maioria das pessoas acredita", postou o jogador.

O retorno de Kroos acontece em um momento em que a equipe atravessa uma crise de identidade provocada por resultados decepcionantes. Com o reforço, o técnico Julian Nagelsmann espera ter uma liderança junto aos companheiros para a disputa da competição

Aos 34 anos, ele parece ainda estar longe da aposentadoria nos campos. O anúncio do seu retorno à seleção é um indicativo de que Kroos deve estender a carreira ainda por algumas temporadas.

"Depende de muitas coisas (o fim da carreira). De como eu me sinto e dos meus planos, sentimentos pessoais. Sempre disse que quero jogar o máximo de tempo possível no melhor nível", afirmou o jogador que já sinaliza uma renovação com o Real Madrid.

A sede da Eurocopa este ano será realizada na Alemanha. O torneio terá início no dia 14 de junho e o encerramento tem data marcada para 14 de julho. No Grupo A, os alemães terão como adversários na primeira fase a Hungria, a Escócia e a Suíça.