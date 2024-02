Roma bate o Feyenoord nos pênaltis e garante vaga nas oitavas da Liga Europa

Em um jogo dramático, com direito a empate no tempo normal de 1 a 1 e uma prorrogação sofrida, a Roma derrotou o Feyenoord nos pênaltis por 4 a 2, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, e garantiu a classificação às oitavas de final da Liga Europa. Nos pênaltis os italianos levaram a melhor. Paredes, Cristante , Aouar e Zalewski converteram suas cobranças enquanto Lukaku desperdiçou. Pelo lado do rival, Ueda e Hartman acertaram seus chutes, mas Hancko e Alireza pararam no goleiro Svilar.

Os dois times protagonizaram o confronto mais equilibrado desta fase. O duelo, que repetiu o placar do jogo de ida, teve um primeiro intenso e uma etapa final amarrada em função da postura tática das duas equipes.

No tempo normal, o jogo começou em ritmo movimentado e, com 15 minutos de confronto, as duas equipes já tinham balançado a rede. Os holandeses largaram na frente logo aos cinco minutos. Tomaz Gimenez aproveitou uma bobeada da defesa e ficou com a bola na pequena área. Com um chute no canto esquerdo, ele superou o goleiro Mile Svilar e fez 1 a 0 para os visitantes. A resposta veio aos 15 minutos, após receber um passe de El Shaarawy, Pellegrini acertou o ângulo de Wellenreuther e deixou tudo igual.

A Roma apostou na virada e foi para cima. Ao fim do primeiro tempo, o time grená comandado pelo técnico Daniele De Rossi fez onze finalizações contra apenas três do Feyenoord.

Na etapa final, o duelo perdeu dinamismo. O jogo ficou congestionado no meio-campo e as chances passaram a ser raras. O 1 a 1 se manteve no tempo normal e o duelo foi para a prorrogação.

No tempo extra, Yankuba Minteh perdeu a melhor chance holandesa com um chute cruzado. Lukaku, primeiro na pequena área e depois em cabeçada, encerrou a prorrogação, que terminou mesmo com o placar de 1 a 1. Nos pênaltis Zalewski converteu o tiro que classificou a Roma no triunfo de 4 a 2 nas penalidades.

Também pelo jogo de volta da Liga Europa, o Olympique de Marselha derrotou o Shakhtar Donestk por 3 a 1 e confirmou a sua permanência no torneio após empate de 2 a 2 no jogo de ida. O Sparta Praga bateu o Galatasaray pelo mesmo placar, descontou o revés de 3 a 1 no primeiro duelo, e também está nas oitavas. Com a vaga encaminhada após superar fora de casa o Young Boys por 3 a 1, o Sporting segurou o empate de 1 a 1 nesta quinta e garantiu a classificação.

Mais cedo, duas partidas precisaram de prorrogação para a definição dos classificados. O Qarabag recebeu o Braga e foi derrotado por 3 a 2. O resultado, no entanto, foi suficiente para garantir a vaga já que, na partida de ida, o time do Azerbaijão superou o rival português por 4 a 2. O Freiburg bateu o Lens por 3 a 2 e, como empatou o jogo de ida, também segue no torneio.