Internacional acerta a contratação do volante Fernando junto ao Vila Nova-GO

O Internacional definiu a contratação do volante Fernando, junto ao Vila Nova-GO, e vai contar com o jogador por mais duas temporadas. O acordo será assinado logo após a realização dos exames médicos.

O clube gaúcho estampou a aquisição do novo reforço em seu site nesta quinta. O departamento de comunicação usou a inscrição "BEM-VINDO FERNANDO!" e postou uma foto do atleta já com a camisa oficial.

Depois de não ter êxito em sua primeira investida, o Internacional desta vez sacramentou a vinda do atleta em uma nova rodada de negociações. Em janeiro, ele optou por defender o Vila Nova-GO sob a alegação de estar mais próximo da família. Nesta curta passagem pelo time goiano, Fernando disputou seis partidas, todas como titular.

Agora, com a mudança para Porto Alegre oficializada, o jogador de 36 anos chega para dar mais experiência ao elenco gaúcho. Com passagens pelo Porto, Sevilla, Manchester City e Galatasaray, o volante acumulou 18 títulos na Europa.

Com a saída de Johnny, negociado junto ao Betis, da Espanha, o departamento de futebol do Internacional viu a necessidade de reposição para o setor de meio-campo. No Beira Rio, ele terá a concorrência de Aránguiz, Rômulo e Bruno Gomes.