Cuiabá avança na Copa do Brasil e Coritiba é eliminado por Águia de Marabá, clube da Série D

Na elite do Brasileirão, o Cuiabá confirmou, nesta quinta-feira, sem sustos a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Já o Coritiba, tradicional clube brasileiro, foi surpreendido e acabou eliminado pelo modesto Águia de Marabá, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Em jogo que deveria ter acontecido na noite de quarta-feira e foi adiado para a tarde desta quinta-feira, devido à chuva, o Cuiabá bateu o Real Noroeste-ES, pelo placar de 4 a 1. E mesmo assim teve um campo em más condições, praticamente todo alagado, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, interior do Espírito Santo.

Os gols foram marcados por Dérik Lacerda (2) Pitta e Marllon, enquanto Lausen descontou. Agora, o Cuiabá terá pela frente, na segunda fase, a Portuguesa-RJ que se classificou ao segurar um empate sem gols com o Audax-RJ.

No Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA), no Pará, em duelo disputado à noite, o Coritiba acabou eliminado pelo Águia de Marabá, de virada, pelo placar de 3 a 2. Braga, Iury Tanque e Junior Dindê marcaram para os paraenses, enquanto Matheus Frizzo e Bruno Melo, já nos acréscimos, fez para os visitantes.

Na segunda fase, o Águia de Marabá irá enfrentar o Capital-TO que eliminou o conterrâneo Tocantinópolis, no estádio Nilton Santos, pelo placar de 2 a 1. O time paraense tenta repetir a mesma campanha histórica do ano passado, em que chegou até a terceira fase.

Além dos quase R$ 1,5 milhão pela participação, o Cuiabá por estar na elite do Brasileirão embolsou mais R$ 1,785 milhão pela classificação. Já o Águia de Marabá, por estar em divisões inferiores, recebeu R$ 780 mil pela participação e mais R$ 945 mil por ter avançado de fase.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Real Noroeste-ES 1 x 4 Cuiabá-MT

Águia de Marabá-PA 3 x 2 Coritiba-PR

Cianorte-PR 0 x 3 Corithians