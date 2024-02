Verstappen domina e mostra força em 1ª sessão da pré-temporada da Fórmula 1

O ano mudou, as equipes contam com carros novos, mas o cenário não deve mudar na Fórmula 1 em 2024. Ao menos para a Red Bull. Nesta quarta-feira, Max Verstappen mostrou força logo na primeira sessão da pré-temporada, no Bahrein, e assustou os rivais, a menos de 10 dias da abertura do campeonato.

O piloto holandês anotou o tempo de 1min32s548 na primeira sessão do dia no Circuito Internacional do Bahrein, nas proximidades da capital Manama. Além de superar o monegasco Charles Leclerc, seu rival da Ferrari, em mais de meio segundo (1min33s247), Verstappen obteve tempo superior ao do primeiro treino livre do GP do Bahrein do ano passado, quando o mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull registrou 1min32s758.

Surpreende no tempo de Verstappen o fato de ter usado pneus mais duros, considerados mais lentos em comparação aos mais macios. Na prática, o tricampeão mundial mostrou força e indicou que poderá protagonizar nova temporada de vitórias e recordes na Fórmula 1, como fez em 2023.

O holandês foi ainda um dos que mais completou voltas no traçado, com 66. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, registrou o mesmo número de giros. A dupla foi superada apenas pelo espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, com incríveis 77 voltas, e pelo finlandês Valtteri Bottas, da Kick Sauber, com 68.

Os testes da pré-temporada da F-1 começaram nesta quarta-feira e vão até sexta-feira, com duas sessões diárias, no Bahrein. O país receberá o primeiro GP da temporada, no dia 3 de março.

Confira os tempos da primeira sessão da pré-temporada:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s548

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s247

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s385

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s658

5º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min34s136

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min34s230

7º - Valtteri Bottas (ING/Kick Sauber), 1min34s431

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s587

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s677

10º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min35s692