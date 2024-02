Rio Open perde medalhões, mas tem recorde de 3 brasileiros nas oitavas de final

A terça-feira foi de boas e más notícias para os fãs brasileiros de tênis. Ao mesmo tempo em que perdeu seus dois medalhões na chave de simples, o Rio Open viu o Brasil assegurar três representantes da casa nas oitavas de final, algo inédito na história do maior torneio da América do Sul.

Thiago Monteiro e Felipe Meligeni se juntaram a Thiago Wild, na noite de terça, contando com sorte e bom desempenho em quadra. Monteiro só jogou dois games e viu o rival, o espanhol Carlos Alcaraz, grande favorito ao título até então, abandonar após somente 18 minutos de confronto.

O cabeça de chave número 1 deixou a partida de forma precoce por causa de uma torção no tornozelo direito logo na disputa do segundo ponto da partida. "Eu pisei meio forte quando estava trocando de direção e caí. Foi um pouco de falta de sorte, eu estava com uma boa expectativa, esse é um torneio onde sempre jogo bem, então vou embora um pouco triste por não terminar um jogo como esse, mas são coisas que acontecem", disse Alcaraz.

A lesão pode atrapalhar a sequência da temporada do número dois do mundo. Alcaraz tem agendada uma exibição com o compatriota Rafael Nadal, no dia 3 de março, em Las Vegas. Depois iria disputar os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, ambos também nos Estados Unidos.

Se Monteiro avançou com um W.O. do adversário, Felipe Meligeni precisou suar para superar o argentino Pedro Cachin em três sets. Eles vão fazer um raro confronto brasileiro na chave do Rio Open, nas oitavas. Wild se garantiu nesta fase na segunda. E o Brasil ainda poderá confirmar um quarto representante nesta fase se João Fonseca surpreender o francês Arthur Fils nesta quarta.

WAWRINKA ESTREIA COM DERROTA

O Rio Open perdeu em poucas horas, na noite desta terça, seus dois principais medalhões. Dono de três títulos de Grand Slam, o suíço Stan Wawrinka perdeu para o argentino Facundo Diaz Acosta sem vencer sets. O ex-número três do mundo lamentou a queda precoce e deixou em aberto um possível retorno ao torneio no futuro.

"Estou triste pela derrota. Eu comecei bem, tentei lutar no segundo set, tentei voltar, tentei buscar energia, mas não consegui. Tive a chance de devolver a quebra e não consegui. Foi incrível estar aqui no Rio, eu tive muita torcida aqui, tentei usar isso para voltar ao jogo, mas não deu. Foi a minha primeira vez no Rio, tive uma recepção incrível, muita torcida e estava muito feliz de estar aqui, a cidade é maravilhosa, este lugar tem muita energia e espero poder voltar", comentou.

DIA CHEIO

O estrago causado pela chuva na programação de terça fez inchar a agenda de jogos desta quarta. Serão 10 jogos, entre simples e duplas, incluindo partidas da primeira e segunda rodadas a partir das 16h30, no Jockey Club Brasileiro.

Confira a programação desta quarta-feira:

QUADRA GUGA KUERTEN - 16h30

1ª rodada - Arthur Fils (FRA) x João Fonseca (BRA)

Não antes das 19h00

2ª rodada - Jaume Munar (ESP) x Thiago Wild (BRA)

2ª rodada - Tomas Barrios Vera (CHI) x Cameron Norrie (ING)

QUADRA 1 - 16h30

Francisco Cerundolo (ARG) X Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Marcelo Melo (BRA)/Matwe Middelkoop (NED) X Nicolas Barrientos (COL)/Rafael Matos (BRA)

Não antes das 19h

Dusan Lajovic (SRB) X Laslo Djere (SRB)

QUADRA 2 - 16h30

Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) X Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)

Não antes das 18h

Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (ING) X Julian Cash (ING)/Robert Galloway (EUA)

Após descanso - Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG) X Fernando Romboli (BRA)/Thiago Wild (BRA)

QUADRA 4 - 16h30

Sebastian Ofner (AUT)/Bernabe Zapata Miralles (ESP) X Alexander Erler (AUT)/Lucas Miedler (AUT)