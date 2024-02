Haaland faz gol da vitória e Manchester City cola no líder Liverpool no Inglês

Com um gol de Haaland, já na metade do segundo tempo, o Manchester City conseguiu se livrar do tropeço diante de sua torcida, ao derrotar o Brentford, nesta terça, por 1 a 0. O resultado coloca o time do técnico Pep Guardiola na cola do Liverpool na classificação do Campeonato Inglês.

O City chegou aos 56 e, com o mesmo número de partidas do primeiro colocado, reduziu para um ponto a diferença na tabela. Já o Brentford, segue com 25 pontos e se aproxima, de forma perigosa, da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês no final de semana. No sábado, o Machester City visita o Bounemouth. No complemento da rodada, na próxima segunda-feira, o Brentford joga fora de casa e encara o West Ham.

Disposto a somar três pontos para buscar a segunda colocação e jogar pressão em cima do Liverpool, o Manchester City buscou o ataque desde o apito inicial para forçar o erro do adversário.

Haaland, em duas tentativas, e Foden, em outra boa oportunidade, marcaram a pressão ofensiva dos donos da casa. Foram três chances de abrir o placar antes mesmo dos dez minutos de confronto.

Julian Alvarez e Bernardo Silva também tiveram perto de abrir a contagem, mas acabaram parando na defesa rival. Firme na ação defensiva, os visitantes jogaram por um contra-ataque para tentar surpreender o adversário.

Em meio ao massacre, a estratégia quase deu certo aos 42 minutos. O volante Oneyka conseguiu avançar, mas no momento do arremate, Ederson fez a defesa e evitou o gol do Brentford.

Na volta do intervalo, o panorama não se alterou e o início do segundo tempo foi um jogo de ataque contra defesa, com o City tentando imprensar o rival, mas falhando no momento de tentar as conclusões.

Com o passar do tempo, o drama foi aumentando e a torcida começou a ficar impaciente com a manutenção do 0 a 0. O sofrimento durou até os 25 minutos quando, enfim, a estrela de Haaland brilhou.

O norueguês foi lançado em um contra-ataque, contou com um escorregão do zagueiro e, da entrada da área, fez o gol da vitória. A partir daí, com o marcador favorável, foi o momento de o City tocar a bola e administrar a vantagem para garantir mais três pontos na classificação.