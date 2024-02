Guarani busca refúgio em cidade a 150 km de Campinas após série negativa no Paulistão

Em má situação no Campeonato Paulista, o Guarani decidiu sair de Campinas para se preparar para o confronto com o São Paulo. A diretoria e a comissão técnica decidiram aproveitar a semana livre para fazer treinos no CT Dartanhã, em Guararema (SP), a cerca de 150 quilômetros de Campinas. A delegação ficará no local até sexta-feira.

O objetivo é blindar o elenco da forte pressão após entrar na zona de rebaixamento - são seis jogos sem vencer. O técnico Claudinei Oliveira também terá a chance de conhecer melhor os atletas com a primeira semana livre para treinos.

"É o momento de conhecer individualmente cada um e também ter a chance de conversar com os atletas para ter um diagnóstico. Os jogadores da base eu ainda não consegui trabalhar e agora vamos usar a semana cheia para entender a característica e o perfil de cada um", explicou o comandante bugrino.

Nos dois últimos jogos, já sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, o Guarani fez confrontos diretos contra o rebaixamento e não foi bem. Empatou com o Santo André por 2 a 2, após fazer os dois primeiros gols, e perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

Com os resultados, soma cinco pontos em quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras (18), Água Santa (14) e Ponte Preta (13). Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está em 15º e penúltimo lugar, formando a zona de rebaixamento com o Santo André, que tem quatro pontos.

A partida contra o São Paulo, pela 10ª rodada, será realizada no domingo, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Como mandante, o Guarani já fez quatro jogos e ainda não venceu. Foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols marcados e seis sofridos. As duas últimas partidas serão contra Botafogo, fora, e Red Bull Bragantino, em casa.

O momento provocou a demissão do superintendente de futebol Juliano Camargo assim como o afastamento do CEO Ricardo Moisés do departamento de futebol. O ex-zagueiro Danilo Silva, que estava como coordenador técnico, comanda o setor interinamente.