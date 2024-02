Flamengo recebe o Boavista no Maracanã de olho na classificação antecipada na Taça Guanabara

Na briga pelo topo da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira diante do Boavista, no Maracanã, no confronto que marca o encerramento da nona rodada. Em caso de vitória, o Flamengo se mantém na frente do rival Fluminense, nos critérios de desempates e ainda garante a classificação antecipada para as semifinais.

Caso supere o Boavista, o Flamengo chegará a 21 pontos, empatado com o Fluminense, porém ultrapassa o rival na classificação por ter o melhor saldo - atualmente 13 a 10. O ataque marcou 14 gols e a defesa é a menos vazada com apenas um gol sofrido. Além disso, o time do técnico Tite não seria mais alcançado pelo Botafogo, quinto colocado com 14, ficando apenas nas duas últimas rodadas na briga pela liderança. O Flamengo vem embalado, após vencer o Bangu por 3 a 0, com direito a três gols do Pedro, em jogo disputado em Aracaju (SE).

Mas terá algumas baixas importantes. Os volantes Allan, com dengue, e Gerson, internado por conta de uma infecção renal, estão vetados. De la Cruz é dúvida, já que segue o tratamento no ombro direito. Por outro lado, o volante Erick Pulgar, após cumprir suspensão, e o lateral-esquerdo Matías Viña, de volta ao Rio depois de presenciar o nascimento da filha na Europa, estão aptos para entrar em campo. Igor Jesus deve ganhar nova chance no meio de campo.

"Ninguém faz teste no Flamengo, são oportunidades que surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles os mais experientes ou oriundos da base. E não é a defesa que toma ou faz gol, é um time que é equilibrado. Equipe faz e não toma. Esse é o ponto de equilíbrio que a gente busca." disse Tite, ainda invicto na temporada de 2024.

O Boavista vem de empate contra o Nova Iguaçu, fora de casa, por 1 a 1. Com 12 pontos, o time de Saquarema é o sétimo colocado, dentro da zona de classificação para a Taça Rio, porém ainda segue com chances matemáticas de ir para as semifinais. A distância para o Vasco, quarto colocado, é de apenas quatro pontos.

O Boavista também possui alguns problemas. O atacante Gabriel Conceição está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Entretanto, o técnico Filipe Cândido poderá contar com os reforços dos meias William e Ryan, que voltam a ficar à disposição no banco de reservas, após cumprirem suspensão automática na última rodada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOAVISTA

FLAMENGO - Agustín Rossi; Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Igor Jesus e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

BOAVISTA - André Luiz; Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini; Mateus Ludke, Léo Costa, Crystopher e Alyson; Matheus Alessandro, Abner Vinícius e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Cândido.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).