Copa do Brasil começa com dois jogos e vai ter a estreia do Botafogo-SP

A Copa do Brasil 2024 começará nesta terça-feira com um paulista já em campo. Em má fase no Campeonato Paulista, o Botafogo tenta se reencontrar para buscar a classificação no torneio nacional. O adversário será o Nova Venécia, do Espírito Santo. No entanto, o confronto que abrirá a competição será entre Porto Velho-RO e Remo-PA.

Eliminado na terceira fase no ano passado, quando perdeu para o Santos, o Botafogo tenta fazer história na competição ao mesmo tempo que busca chegar o mais longe possível para acumular as premiações.

O Botafogo não vive um bom momento. Ele vem de quatro derrotas consecutivas no Paulistão e já começa a brigar contra o rebaixamento. Porém, mudança de ares pode fazer bem para o clube de Ribeirão Preto.

O Nova Venécia, por outro lado, também passa por um momento ruim no Capixaba. Em sete jogos, venceu um, empatou cinco e perdeu um. Em 2023 não disputou a Copa do Brasil. O duelo será disputado no Estádio José Olimpio da Rocha, em Águia Branca, Espírito Santo.

No jogo de abertura, o Remo tenta fazer uma campanha ao menos semelhante à do ano passado, quando perdeu para o Corinthians, na terceira fase, nos pênaltis. E pega um adversário que não tem tanta tradição. O clube paraense faz um estadual mediano, aparecendo em terceiro lugar, atrás de Paysandu e Tuna Luso. Já o Porto Velho estreará na temporada justamente neste confronto e deve sentir falta de ritmo. O jogo será disputado no estádio Aluizão, em Porto Velho, Rondônia.

A Copa do Brasil 2024 será disputada por 92 clubes. Os times que disputarão a primeira fase se enfrentarão em jogo único, com o time menos bem colocado no ranking da CBF jogando em casa. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. Na quarta-feira serão disputados 16 jogos e dois na quinta.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª FASE:

TERÇA-FEIRA

16h30

Porto Velho-RO x Remo-PA

20h

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

QUARTA-FEIRA

15h30

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

16h

River-PI x Ypiranga-RS

16h30

Manauara-AM x Retrô-MG

19h15

Sousa-PB x Cruzeiro-MG

19h30

Anápolis-GO x Tombense-MG

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Treze-PB x ABC-RN

Audax-RJ x Portuguesa-RJ

20h

Moto Club-MA x Bahia-BA

20h30

Independente-AP x Amazonas-AM

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Costa Rica-MS x América-SP

São Luís-RS x Ituano-SP

21h30

Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT

Rio Branco-AC x CRB-AL

União-MT x Atlético-GO

QUINTA-FEIRA

20h

Cianorte-PR x Corinthians-SP

Águia-PA x Coritiba-PR