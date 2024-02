Atacante do Milan vira alvo de insultos racistas nas redes sociais: 'Pessoas mesquinhas'

O atacante português Rafael Leão denunciou, nesta terça-feira, ter sido vítima de insultos racistas no futebol italiano. O jogador do Milan usou as redes sociais para demonstrar a sua revolta com os ataques.

Ele compartilhou o story de um internauta onde era alvo de discriminação. "Não aguento mais ver você. Não suporto torcer por você em campo. Estou me tornando racista. Saia o mais rápido possível, você e as pessoas que te seguem."

Em resposta ao ataque, Rafael Leão também usou as redes sociais para se posicionar: "Infelizmente, estas pessoas de mente pequena continuam a governar o mundo. Pessoas mesquinhas", postou o atacante de 24 anos.

O último incidente de racismo no futebol italiano teve como alvo o seu companheiro de clube, o goleiro Mike Maignan. Ele foi vítima de insultos racistas em partida do Milan em Údine.

O episódio ganhou logo repercussão no noticiário policial e os culpados foram logo identificados. Os responsáveis, que eram torcedores da Udinese, foram proibidos de assistir jogos no estádio.

O Milan se manifestou sobre o episódio e prestou solidariedade a seu jogador. "Estamos com você, Rafa", disse o Milan na rede social X (antigo Twitter). "Não há espaço para o racismo nos nossos torcedores e no futebol", divulgou a agremiação em sua postagem.

Incidentes racistas têm se repetido com frequência nas praças esportivas da Europa. Boateng e Balotelli foram alguns desses alvos. No mês passado, a Lazio foi punida com a interdição parcial de seu estádio por causa de cânticos contra Romelu Lukaku.