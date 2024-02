Tiago Nunes diz, em rede social, que nenhum jogador do Botafogo pediu para ficar fora do time

Um dia após a derrota de 4 a 2 para o Vasco, o técnico Tiago Nunes fez um vídeo para sair em defesa do elenco após declarar na coletiva que alguns jogadores do Botafogo tinham pedido para "ter uma sequência fora do time". Nesta segunda, ele usou as redes sociais para se colocar como responsável pelo resultado no clássico.

"Temos uma relação muito honesta, muito direta e muito verdadeira no nosso dia a dia. Quero deixar claro ao nosso torcedor que em nenhum momento nenhum jogador pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, de caras corajosos, de caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia", diz trecho do vídeo.

A declaração de que alguns atletas teriam pedido para ficar fora da equipe não teve boa repercussão junto à torcida. Nunes criticou o que considerou "recortes" da entrevista e afirmou que as falas vêm sendo usadas para tumultuar o ambiente no Botafogo.

"Os que querem tumultuar o ambiente interno não vão conseguir. Sou o máximo responsável por tudo o que acontece na parte desportiva do Botafogo. Jamais irei transferir a responsabilidade para algum jogador. Hoje estão veiculando muitos recortes, pequenas falas, sem o contexto adequado, o que gera falsas notícias", completa outra parte do vídeo do treinador botafoguense.

Além da pressão pela derrota no clássico, a posição na classificação surge como mais um complicador neste episódio. Com o resultado, o Botafogo agora figura fora do G-4 da Taça Guanabara e ocupa a quinta posição, com 14 pontos. O Fluminense (que tem um jogo a mais) aparece em primeiro lugar (21) seguido do Flamengo (18). Nova Iguaçu (18) e Vasco (16) fecham os quatro primeiros colocados.