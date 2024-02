Santos usa semana livre para deixar Giuliano e Cazares prontos para retonar

A derrota para o Novorizontino e o tropeço diante da torcida santista fazem parte do passado. Projetando a reta final da fase de classificação do Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille festejou a semana livre. O principal motivo do otimismo, é poder recuperar jogadores. Em especial, Giuliano e Cazares.

Os dois atletas são considerados pelo treinador, peças de grande importância não só pela efetividade em campo, mas também pela liderança que exercem junto ao grupo de jogadores.

"São dois grandes atletas e vamos sim ter uma reunião nesta quarta-feira e entender qual vai ser o próximo passo em relação à volta deles", afirmou Carille que vem conversando diariamente com o departamento médico, a fim de preservar os atletas que vêm sofrendo mais desgaste neste início de temporada.

Além de monitorar a situação dos dois jogadores, o treinador comemora agora o maior tempo que vai ter para se dedicar aos trabalhos de campo. Após uma maratona de jogos, o Santos agora vai atuar somente aos finais de semana até o final da fase de classificação.

"Tivemos nove partidas em um curto período de trabalho. Agora teremos tempo de treinar taticamente e poder fazer ajustes na equipe. Isso dá mais tranquilidade", comentou o técnico.

Já classificado de forma antecipada para as quartas de final, o Santos ostenta ainda a melhor pontuação entre os times do Paulista nesta fase inicial. Até aqui, foram 19 pontos em nove rodadas e a liderança isolada do Grupo A. A equipe santista volta a campo neste domingo, e enfrenta o São Bernardo no domingo, no Morumbis.