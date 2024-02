Messi reforça que teve lesão antes de amistoso e rebate 'coisas falsas' nas redes sociais

O argentino Lionel Messi, principal nome do Inter Miami, divulgou um vídeo nesta segunda-feira, para explicar que a ausência no amistoso de sua equipe em Hong Kong foi motivado por problemas físicos. Ele aproveitou a postagem para também lamentar as "coisas falsas" que foram publicadas sobre o assunto.

"Olá a todos. Li e ouvi muitas coisas depois do que aconteceu na partida de Hong Kong. Decidi fazer esse vídeo para explicar o que realmente houve e não ter que ler coisas falsas. Como todos sabem, eu sempre quero jogar e estar em todas as partidas", iniciou o jogador.

Ele descartou qualquer outro motivo que não fosse o físico para não estar em campo pelo Inter Miami na sequência da mensagem, e disse não ter absolutamente nada contra os países asiáticos.

"Ouvi dizer que não queria jogar por questões políticas e muitas coisas que não têm nada a ver. Se fosse assim, não teria viajado para o Japão e nem teria ido quantas vezes eu fui para a China em diferentes ocasiões desde que comecei a minha carreira", completou o atleta em vídeo publicado na rede social "Weibo".

Na mensagem, ele lembrou ainda que esteve na China tanto para jogos quanto para entrevistas e eventos, e comentou que sempre teve uma boa relação com os chineses. "Eu fui lá com o Barcelona e com a seleção argentina", completou.

Ao final, o astro argentino explicou a sua condição física reforçando a ideia de que realmente não entrou em campo por motivo de lesão. Primeiro ele afirmou que sentiu um desconforto nos amistosos contra o Al-Nassr e o Al-Hilal na Arábia Saudita.

"Na Arábia eu senti (músculo adutor) e no segundo (amistoso) tentei jogar e a situação piorou. Eu estava com todos do elenco. No treino (na China) tentei fazer um esforço. Depois (no amistoso) não consegui jogar pois o desconforto corria o risco de piorar", disse o atleta.