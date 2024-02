Santos freia euforia por vaga antecipada e 'usa' Novorizontino para ajustes no Paulistão

O cenário não poderia ser melhor. Classificação garantida para as quartas de final com quatro rodadas de antecedência, clima de harmonia com a torcida, e técnico e jogadores em sintonia neste início de temporada. No entanto, para se manter no caminho das vitórias, Fábio Carille já deu a palavra de ordem a seus comandados para o jogo deste domingo, às 16h, diante do Novorizontino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. "Está tudo muito bom, muito legal, mas Palmeiras e São Paulo estão na nossa frente neste início de ano."

O discurso cauteloso é uma forma de o treinador tentar maquiar o clima de euforia em seu elenco. Nesta fase de classificação, o Santos surge como o time que mais pontuou até aqui. São 19 pontos, (seis vitórias, um empate e uma derrota) e ainda um aproveitamento de 79%. A boa performance dá à equipe da Vila Belmiro a liderança isolada do Grupo A da competição.

Apesar do bom momento, o treinador enxerga problemas que precisam ser resolvidos e cobra atenção do elenco para que o time continue evoluindo dentro da competição a fim de se manter na luta pelo título estadual.

"É muito bom acertar o time ganhando jogos. Mas hoje vejo Palmeiras e São Paulo à frente. Acredito que daqui a cinco rodadas vamos chegar de igual para igual na semifinal e final. Mas antes, precisamos passar pelos nossos adversários", comentou o treinador.

Um dos problemas que ainda afligem o treinador está na oscilação da equipe durante as partidas. Ele trabalha para conseguir uma intensidade maior do seu time na parte ofensiva e vem dando ênfase à parte tática e também no posicionamento do Santos tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

Satisfeito e surpreso pelos resultados que colheu nesses oito jogos do Paulistão, Carille cuida agora de ajustar o time. Outra vertente é estar sempre conversando com o departamento médico para preservar os jogadores mais desgastados.

O meia Giuliano é um exemplo disso. Ele sofreu uma lesão na panturrilha e vem desfalcando a equipe. Como o Santos conquistou uma posição confortável na tabela, o treinador estuda a possibilidade de não apressar o retorno do atleta, considerado um dos expoentes do elenco atual.

"Precisamos ter calma para não queimar etapas. Tenho em mãos um elenco de qualidade e formado por jogadores inteligentes, que estão entendendo o trabalho proposto nos treinamentos", comentou o treinador.

Sem querer adiantar a escalação, Carille não deve apostar em nenhuma novidade no time titular em relação ao time que venceu o São Paulo. No entanto, ele fez questão de aproximar o torcedor do seu time neste início de campanha. "A desconfiança inicial está passando e vai ser muito bom ver o estádio lotado nos incentivando", comentou Carille.

Mas se o Santos chega embalado para a partida, do outro lado, a situação é oposta. A derrota de 3 a 1 para a Inter de Limeira tirou a chance do Novorizontino iniciar a rodada do final de semana como líder do Grupo D. Na chave, o time do interior contabiliza 12 pontos. Apesar do resultado, o técnico Eduardo Baptista acredita em uma reabilitação fora de casa. "As coisas não aconteceram e a Inter aproveitou as chances que teve para construir o resultado", afirmou o treinador.

Sem tempo para descanso, já que entrou em campo na quinta-feira, e fez apenas duas sessões de treinos antes de embarcar para o litoral paulista, o técnico Eduardo Baptista deve manter a mesma base do Novorizontino que perdeu para a Inter de Limeira.

O atacante Fabrício Daniel, confirmado como reforço vindo de empréstimo do Coritiba, ainda não tem condições de jogo, apesar de já ter tido seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X NOVORIZONTINO

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Otero; Pedrinho, Guilherme e William. Técnico: Fábio Carille.

NOVORIZONTINO - Airton; Luisão, Rafael Donato e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Reverson; Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).