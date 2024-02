Portuguesa quebra jejum de seis jogos e empurra Guarani para zona de rebaixamento do Paulistão

A Portuguesa ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. No Canindé, os donos da casa venceram o confronto direto contra o Guarani, por 1 a 0, neste domingo, pela nona rodada. De quebra, além de ultrapassar o rival na tabela, entrou na zona de classificação para as quartas de final.

Ainda com um jogo a menos, a Portuguesa chegou a sete pontos e assumiu o segundo lugar do Grupo A, atrás somente do já classificado Santos, que tem 19. O Ituano é o terceiro com seis e o Santo André é o lanterna, com quatro.

Enquanto isso, o Guarani viu seu drama aumentar. O time de Campinas chegou ao sexto jogo sem vencer e entrou na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com cinco. No Grupo C, é o quarto e último colocado, atrás do Água Santa, com 11, da rival Ponte Preta, com 13. O líder é o Palmeiras, com 18.

O duelo de desesperados começou equilibrado. Com ambos precisando do resultado, os times não tiveram medo de se exporem e forçavam as jogadas de ataque. Com uma leve superioridade, a Portuguesa é quem chegava mais com perigo e até abriu o placar, aos 25 minutos, com Douglas Borel, mas foi apontado impedimento do defensor.

O lance desorganizou o Guarani, que não conseguiu ultrapassar a linha do meio de campo. Vendo os donos da casa crescerem, o goleiro Vladimir apenas torceu para o a bola de Ricardinho bater no travessão. De tanto se impor, já no último lance dos acréscimos, Douglas Borel foi derrubado dentro da área e o VAR recomendou a revisão e o penal foi marcado. O meia Giovanni Augusto cobrou com categoria, deslocando o goleiro, e abriu o marcador aos 50.

A segunda etapa voltou no mesmo estilo. O Guarani até tentou surpreender com Reinaldo, que buscou o ângulo de Thomazella, mas logo depois a Portuguesa começou a tomar conta do jogo. Só não ampliou, porque Paraizo, sem marcação e com o gol aberto, furou na hora do chute.

Com o passar do tempo, a Portuguesa abaixou suas linhas para explorar o contra-ataque. Talles escapou pela direita e Heitor parou a jogada com um carrinho. O VAR novamente entrou em ação e expulsou o lateral do Guarani, aos 35. Logo depois, Denis levou o segundo amarelo e igualou i número de jogadores dos times em campo. Na reta final, a Portuguesa segurou a bola no ataque, conteve os avanços dos visitantes e administrou a vitória até o fim.

Na próxima rodada, a Portuguesa visita o Botafogo, em Ribeirão Preto, no próximo domingo, às 18h. No mesmo dia e horário, o Guarani recebe o São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 0 GUARANI

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel (Talles), Marco Antônio, Patrick, Robson e Eduardo Diniz; Tauã, Ricardinho (Pedro Henrique) e Giovanni Augusto (Dudu Miraíma); Felipe Marques (Renan Gorne) e Paraizo (Denis). Técnico: Pintado.

GUARANI - Vladimir; Heitor, Léo Santos, Rayan e Hélder (Diogo Mateus); Anderson Leite, Camacho (Gabriel Santos), Matheus Bueno e Régis; Reinaldo (Marlon Douglas) e Pablo Thomaz. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Giovanni Augusto, pênalti, aos 50 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denis (Portuguesa); Camacho (Guarani).

CARTÕES VERMELHOS - Heitor (Guarani); Denis (Portuguesa)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 73.220,00

PÚBLICO - 2.280 torcedores

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).