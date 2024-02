Fábio Carille minimiza derrota em casa do Santos e reconhece mérito do Novorizontino

O treinador do Santos, Fábio Carille, reconheceu o bom jogo do adversário após a derrota em casa para o Novorizontino por 2 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, mas minimizou o revés, apontando que o tropeço veio num momento de desgaste físico do elenco.

"Nosso primeiro tempo ficou um pouco sonolento, era o que eu esperava do Novorizontino, jogar no nosso erro. Jogamos por dentro, mas perdemos a paciência. Apostamos em muita bola longa e deixamos de fazer nosso jogo", disse Carille. "No segundo tempo, ficamos mais agressivos com as substituições, mais leves, mais descansados. Os jogadores deram sinal de cansaço com a sequência pesada desses nove jogos. Vi alguns jogadores fazendo muita força, querendo correr e o corpo não respondendo. Precisamos descansar e recuperar esses atletas."

Sobre o desgaste físico, Carille destacou: "Todas as equipes neste início se preocupam com isso. A cada jogo, vamos dar uma resposta melhor. Ainda bem que tivemos poucas lesões, mas vamos esperar o departamento médico para ver o time ideal", afirmou o treinador, pensando na sequência do campeonato.

Carille também comentou sobre o desempenho de alguns jogadores individuais, como Willian e Morelos. "Não penso que a questão de termos sofrido nos contra-ataques do Novorizontino passa por eles. Passa da gente fazer um jogo mais seguro na zona de construção e não deixar o adversário jogar no nosso erro." Ainda sobre o time e a criação no meio-campo, especialmente em relação a Pituca, Carille disse: "Essa foi uma cobrança nossa no intervalo, para que ele tenha mais paciência e fique mais entre as linhas. Nossa criação falhou um pouco, ficou muito só para o William. Mas ele tem uma característica que eu gosto."

Finalizando, o treinador falou sobre a importância do apoio da torcida, especialmente na próxima partida contra o São Bernardo no domingo, às 11h (de Brasília), em jogo que será realizado no Morumbis: "Aqui [na Vila Belmiro] é diferente. Precisamos fazer daqui um caldeirão. Mas sabemos da força que o torcedor tem em São Paulo e precisamos desse apoio."

Mesmo com uma de suas piores apresentações no ano, o Santos continua tranquilo na tabela, já classificado para as quartas de final com 19 pontos, na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista.