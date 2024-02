Botafogo recebe Vasco no Engenhão em duelo direto pelo G-4 no Campeonato Carioca

Botafogo e Vasco medem forças neste domingo, às 16h, no Engenhão, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O confronto é considerado direto, pois apenas um ponto e uma posição separam os clubes. O time alvinegro tem chances de utilizar uma equipe mista, enquanto o cruzmaltino vai com força máxima.

No último compromisso, o Botafogo convenceu e alegrou o seu torcedor. Contra o Volta Redonda, fora de casa, no Raulino de Oliveira, não encontrou maiores problemas para superar o rival por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Bastos, Savarino e Júnior Santos. A contagem favorável fez o time se posicionar no G-4.

Já o Vasco acumulou mais um empate na competição. Com críticas pesadas à arbitragem, o time cruzmaltino enfrentou o Fluminense, no Maracanã, e ficou apenas no empate por 0 a 0. Apesar dos lances polêmicos, os comandados de Ramón Díaz pecaram demasiadamente nas conclusões e não vazaram a meta do adversário.

Botafogo e Vasco, na história, se enfrentaram 356 vezes, com 152 triunfos do cruzmaltino e 100 resultados favoráveis ao adversário alvinegro. Ainda tiveram 104 empates.

O técnico Tiago Nunes deixou a possibilidade aberta de utilizar os reservas, pensando na fase preliminar da Libertadores. Ele possui uma série de desfalques. Machucados, John, Jacob Montes, Rafael, Marçal, Patrick de Paula e Jeffinho não foram relacionados. Contratado para a temporada, Luiz Henrique lesionou a panturrilha esquerda e também está fora. Janderson, por conta de cartão vermelho, aumentou as ausências.

Quem volta é o zagueiro titular Lucas Halter após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Damián Suárez, já inscrito, pode estrear. Apresentado na sexta-feira, o lateral falou sobre as expectativas para o duelo diante do Vasco.

"Estou muito bem, treinando há uma semana, me adaptando o mais rapidamente possível com a ajuda dos meus companheiros. Minha última partida foi há duas semanas, joguei os 90 minutos, me encontro muito bem", destacou. "Mudar um pouco a questão do gramado, mas ao final é futebol e temos que nos adaptar. Sobre domingo, encontro-me preparado, meus companheiros estão me ajudando, é um clássico, espero dar meu melhor para ajudar e que conquistemos um bom resultado."

O treinador Ramón Díaz também possui problemas, assim como o oponente, mas vai com a maioria dos titulares por estar precisando dos três pontos. Suspensos, os defensores João Victor e Medel não jogam. Rojas e Maicon podem ser os substitutos na zaga cruzmaltina. Juan Sforza, argentino recém-chegado do Pré-Olímpico, ainda precisa da sua inscrição feita no sistema e, por este motivo, é mais um ausente.

Ainda não se sabe qual esquema será utilizado, porém é provável que os três zagueiros sejam mantidos, liberando os laterais Paulo Henrique e Lucas Piton. O auxiliar Emiliano Díaz, em entrevista concedida, avaliou o duelo com o Botafogo.

"É um jogo muito importante, os clássicos são diferentes. O grupo vem fazendo atuações de alto nível nos clássicos, isso nos deixa muito tranquilos. Vamos lutar e jogar como Vasco."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO - Gatito Fernandez (Igor Gabriel); Damián Suarez, Lucas Halter, Bastos (Jefferson Maciel), Hugo; Danilo Barbosa, Newton, Diego Hernandez; Júnior Santos, Matheus Nascimento (Tiquinho Soares) e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro.