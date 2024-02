Bia Haddad leva 'pneu', sofre a virada e é eliminada no WTA 1000 de Dubai

Ela quebrou o serviço da italiana logo no primeiro game e chegou a abrir 3 a 1 de vantagem.

Incisiva, precisou apenas administrar a vantagem para fazer 1 a 0.

No segundo set, Bia também começou quebrando o serviço de Paolini e teve 4 a 2 de vantagem.

Foi aí que as coisas começaram a desandar.

A brasileiro sofreu um 'apagão' e não conseguiu impedir a reação da italiana, que virou para 6 a 4, quebrando dois serviços de Bia.

Abalada com a derrota no segundo set, Bia voltou para o terceiro totalmente irreconhecível e foi atropelada pela italiana, que precisou de menos de 25 minutos para confirmar a vitória e a classificação para a próxima fase do WTA 1000 de Dubai.