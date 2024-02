António Oliveira exalta reação do Corinthians e cutuca Palmeiras: 'Abdicou muito cedo do jogo'

No seu terceiro jogo à frente do Corinthians, o treinador António Oliveira mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipe no clássico com o Palmeiras, que terminou empatado por 2 a 2 na noite deste domingo, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Oliveira destacou a união do grupo e afirmou que o Corinthians foi superior no clássico, enquanto o Palmeiras se limitou a jogar nos erros adversários e abdicou do jogo muito cedo.

"Nossa intenção era a vitória desde o início do jogo, mas fato é que nos últimos 20 minutos tomamos conta do jogo e nossos jogadores estão de parabéns. Os que não entraram mostraram espírito de união e estou muito orgulhoso disso. Aqui é Corinthians!", comentou o treinador.

Questionado sobre como conduziu a equipe após ficar com um jogador a menos em campo após a expulsão do goleiro Cássio e a lesão do atacante Yuri Alberto, Oliveira respondeu que ainda aguarda uma posição sobre a situação dos atletas, mas elogiou a determinação e o espírito guerreiro dos jogadores: "O adversário abdicou muito cedo do jogo. Nossa equipe é guerreira, batalhadora, nunca desistimos, e os jogadores colocaram em campo o que é cultura do Corinthians. Estamos muito orgulhosos deles".

Sobre a estratégia adotada durante o jogo, o treinador ressaltou a importância da liberdade para o jogador Endrick e explicou as substituições feitas, enfatizando a necessidade de adaptação em um curto espaço de tempo: "Em alguns momentos tivemos êxito, mas fomos bem sucedidos em vários momentos e o jogo do Palmeiras era de exploração nas nossas costas."

António Oliveira elogiou o time previu sucesso. "Tivemos mais finalizações no alvo que nosso adversário e tivemos erros técnicos, perdendo alguns duelos, mas foi mais erro nosso do que mérito do adversário. Mas tenho um grupo de jogadores de grande qualidade e o futuro para nós é promissor".

Sobre a sua impressão do Corinthians até o momento, o treinador português destacou a grandeza do clube e a importância do trabalho em equipe para alcançar os objetivos: "Cada vez mais percebemos a dimensão deste grandíssimo clube. O caminho que fizemos é curto, tem muita coisa para acertar e melhorar dentro da nossa forma de jogar e isso precisa de repetição e treinos."

Em relação às críticas direcionadas a Fausto Vera pela torcida, Oliveira enfatizou que a sua decisão de escalação é baseada no desempenho dos jogadores e que todos têm a oportunidade de resgatar a confiança: "Ninguém me força a fazer nada, eu decido pela minha cabeça e todos os jogadores contam, todos são importantes. E todos também passam por esses momentos, como resgate de confiança. Mas minha forma de trabalhar é simples: quem rende joga; quem não rende, não joga."

Por fim, ao ser questionado sobre a conversa com o goleiro Cássio após a expulsão, Oliveira preferiu valorizar o comportamento coletivo da equipe, destacando a maturidade demonstrada pelos jogadores que não entraram em campo: "O Cássio tem uma história no clube e não se esconde, dá sempre a cara a tapa, mas eu nao gosto de individualizar e sim dar valor a equipe. Aqui quem se destaca é a equipe e essa é a forma como queremos crescer. Eu preciso valorizar o comportamento do grupo, como aqueles que não entraram, mas vibraram. É um sinal de maturidade."

O empate deixa o Corinthians com 10 pontos, ainda na lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista. O time agora terá pela frente dois jogos em casa (Ponte Preta e Santo André) para ainda tentar a classificação para o mata-mata do Estadual.

O Corinthians volta a campo já na quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando enfrenta o Cianorte, em Maringá, pela primeira fase da Copa do Brasil.