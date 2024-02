Água Santa vira sobre a Inter de Limeira e assume a vice-liderança do Grupo B

Atual vice-campeão do Campeonato Paulista, o Água Santa conquistou uma importante vitória neste domingo, ao vencer a embalada Inter de Limeira por 2 a 1, de virada, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela nona rodada. O resultado deixou o time de Diadema na vice-liderança do Grupo B, na zona de classificação às quartas de finais.

O Água Santa chegou a 13 pontos e está atrás justamente do seu algoz de 2023, o Palmeiras, que lidera, com 18. A Ponte Preta é a terceira com 12, enquanto o Guarani é o lanterna, com apenas cinco.

A Inter de Limeira vinha de quatro vitórias seguidas e saiu do G-2 do Grupo C. O time de Limeira é o terceiro, com 13 pontos, atrás do Mirassol, com 14, e do líder Red Bull Bragantino, com 15. O quarto é o Corinthians, que vem reagindo na competição, com 10.

A Inter de Limeira iniciou a partida marcando pressão. Com dois minutos, Éverton Brito buscou o canto e Ygor Vinhas evitou o gol. Com volume ofensivo, Andrew entrou na área e foi derrubado por Rafael Oller, dentro da área. O árbitro chegou até ir ao VAR, mas manteve sua decisão. Zé Mário deslocou o goleiro e abriu o placar para a Inter de Limeira, aos 20.

O gol fez os visitantes baixarem a intensidade. Zé Mário bobeou e quase Igor Henrique diminuiu o marcador. O lance ligou o sinal de alerta, que voltou a se concentrar em campo e anular as principais investidas do Água Santa, que, por sua vez, encontrou dificuldade na criação. Na reta final, a Inter prendeu a bola no ataque, buscou surpreender no jogo aéreo, mas não mudou o marcador para o intervalo.

Na segunda etapa, o Água Santa voltou com sangue novo e no primeiro toque, Junior Todinho deixou tudo igual, aos três. O atacante recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro. O gol cedo deixou os donos da casa animados. Kady cobrou falta e quase virou o marcador. Depois Igor Henrique recebeu da entrada da área, finalizou no canto e Jonathan evitou o gol.

O Água Santa era melhor na segunda etapa e praticamente anulou o adversário. A virada veio aos 35. Após cobrança de escanteio, Kady subiu mais alto que a defesa adversária e testou firme para marcar. Detalhe: a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. A Inter de Limeira até buscou a reação, mas esbarrou na desorganização e na pressa, facilitando a vida do Água Santa, que desperdiçou algumas chances de matar o jogo, porém administrou até o final.

Na próxima rodada, a Inter de Limeira visita o Santo André, no sábado, às 18h, no Bruno José Daniel, no ABC Paulista. Mais cedo, o Água Santa encara o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 1 INTER DE LIMEIRA

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva (Artur), Wálber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Kady (Cris), Thiaguinho, Igor Henrique e Rafael Oller (Júnior Todinho); Keké (Neilton) e Bruno Mezenga (Jael). Técnico: Bruno Pivetti.

INTER DE LIMEIRA - Jonathan; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário (César Morais); Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha (Lima); Éverton Brito (João Felipe), Quirino (Rafael Silva) e Andrew (Albano). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Zé Mário, aos 20 minutos do primeiro tempo. Junior Todinho, aos três, e Kady, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício e César Morais (Inter de Limeira); Wálber (Água Santa).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 17.660,00

PÚBLICO - 695 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).