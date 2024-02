Abel lamenta falta de eficácia do Palmeiras no clássico: 'Tivemos 87 minutos de futebol total'

Abel Ferreira estava visivelmente abatido na entrevista coletiva, neste domingo, após o empate por 2 a 2, com o Corinthians, na Arena Barueri. O treinador lamentou os dois gols sofridos no final da partida.

"Tivemos 87 minutos de um futebol total. Eu não me lembro de uma atuação tão consistente como essa diante de um rival", afirmou o português. "Mas o que fica é o resultado final. O nosso sentimento é de derrota e o sentimento do Corinthians é de vitória. Faltou eficácia."

Abel se irritou ao ser questionado se havia treinado alguma tática com o time para o momento em que o Corinthians ficou sem Cássio, com o zagueiro Gustavo Henrique na meta. "Isso não se treina no futebol. O que tivemos após a expulsão do Cássio? Uma falta para nós, um tiro de meta para o Corinthians, uma falta, o gol e um escanteio para nós. Foram cinco minutos e mais nada."

Abel admitiu que o Palmeiras perdeu rendimento nos minutos finais. "Preciso treinar o time para os últimos cinco minutos. O Yuri (Alberto) fez o gol sem pressão. E o segundo deles é o que é", completou o treinador. Líder do Grupo A, com 19 pontos, o Palmeiras só volta a jogar no sábado, quando vai receber o Mirassol.