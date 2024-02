Abel Ferreira encara sétimo treinador em dérbis e António Oliveira busca consolidar reação

"O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, o Palmeiras precisa do Corinthians, o Corinthians precisa do Palmeiras", disse Abel.

Do outro lado, à beira do gramado estará outro português, António Oliveira, responsável pela reação do time alvinegro no Paulistão.

"Tem um treinador novo que está se adaptando. Não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipes. Agora vamos estudar o Corinthians com o novo treinador", declarou o comandante palmeirense.

Antes no Cuiabá, António Oliveira foi escolhido para substituir Mano Menezes no comando alvinegro e, desde que estreou, o Corinthians não perdeu.

"Domingo será para ganhar. Vamos competir, correr, dar tudo para conquistar os três pontos", afirmou Oliveira.

Com ele, o Corinthians fez 2 a 0 na Portuguesa e 4 a 1 no Botafogo de Ribeirão Preto, emendando duas vitórias depois de cinco derrotas seguidas com Mano Menezes.