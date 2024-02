Técnico da Ponte Preta teme perder Jeh após saída de dupla de volantes durante o Paulistão

Na luta pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, a Ponte Preta teme perder mais alguns de seus destaques neste primeiro semestre, ao menos é o que afirma o técnico João Brigatti. O time alvinegro não conseguiu evitar que Felipe Samuel e Felipinho deixassem o clube. Eles acertaram com América-MG e Athletico-PR, respectivamente.

A principal preocupação do treinador é segurar o atacante Jeh, destaque do time no Paulistão. Mas não é só o goleador que vem sendo pretendido por outros clubes. Após brilhar contra o São Paulo, o lateral Gabriel Risso também foi sondado por outras equipes do futebol brasileiro.

"Eu tenho conversado muito com o Jeh porque é um jogador que vem se destacando, assim como o Risso, e a gente quer ter esse cuidado também. Para o clube é importante assegurar a permanência deles porque não podemos desestruturar a equipe. Precisamos de um elenco forte e eu espero que até o final dessa fase não saia mais ninguém da Ponte Preta", afirmou o treinador.

Brigatti indicou que não deve receber reforços no Paulistão, mas entendeu as últimas negociações. "Temos que nos acostumar e saber que o mercado está complicado. Felipe Amaral e Felipinho serviram para equalizar as contas. A diretoria deixou bem claro. Ano passado passamos dificuldade, atrasamos salário, mas esse ano com comprometimento do presidente Eberlin estamos pagando em dia. Lógico que a gente procura entender o clube, mas ao mesmo tempo a equipe precisa de atletas qualificados, para que o elenco consiga substituir nos jogos difíceis. Nossos recursos são nossos atletas que se destacam na nossa equipe."

Por fim, lamentou os desfalques por lesão e colocou a Ponte na briga por classificação. "Me deixa chateado quando começa a organizar a equipe, você perde três peças que fazem a diferença. Nosso time tem que ser forte mentalmente, e a gente precisa aproveitar os atletas do nosso elenco, para ter tranquilidade e conseguir o resultado contra o Ituano. A Ponte Preta pensa na classificação."

A Ponte Preta é a vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, cinco atrás do Palmeiras. Na próxima rodada, enfrenta o Ituano, no sábado, às 20h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada do Paulistão.