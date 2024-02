Sinner vê Raonic desistir no 2º set, completa 200 vitórias na carreira e vai à semi em Roterdã

Jannik Sinner é o primeiro tenista nascido nos anos 2000 a completar 200 vitórias no circuito mundial. A marca veio em seu triunfo mais tranquilo no Torneio de Roterdã, a nível ATP 500, onde é o principal favorito. Nesta sexta-feira, após ganhar o primeiro set, o campeão do Aberto da Austrália viu o canadense Milos Raonic abandonar e avançou à semifinal com 7/6 (7/4) e 1 a 1.

Antes de encarar o canadense, o jovem prodígio italiano de 22 anos já havia superado o francês Gael Monfils nas oitavas, com 6/3, 3/6 e 6/3 e passado pelo holandês Botic van de Zandschulp, na estreia, com duplo 6/3. Neste sábado ele desafia o também local Tallon Griekspoor, por vaga na segunda decisão seguida em Roterdã - é o atual vice-campeão - contra Grigor Dimitrov ou Alex de Minaur, que se encaram na outra semifinal.

Vindo de campanha impecável no Aberto da Austrália, Grand Slam no qual bateu o líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic na semifinal, e o russo Daniil Medvedev em incrível virada na decisão, Sinner sofreu para fechar o primeiro set.

O italiano até abriu 3 a 2 aproveitando um break point, mas viu o rival devolver a quebra de imediato. Com 5 a 4 contra, teve de salvar dois set points. No tie-break, foi melhor após abrir 5 a 2 com uma quebra. Fechou em 7/4. No segundo set, após uma confirmação para cada, viu Raonic sentir uma lesão física e ser obrigado a desistir.

"Com certeza não era assim que eu gostaria de vencer esta partida. No primeiro set ele (Raonic) merecia mais, jogou melhor que eu. Não houve muitos ralis e não encontrei ritmo, foi uma partida diferente da de costume", avaliou Sinner. "Milos teve muitas lesões em sua carreira, espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível", prosseguiu, já imaginando uma dura semifinal. "Amanhã (sábado) será um jogo difícil, hoje lutei para encontrar uma sensação boa com a bola, mas cada dia é diferente. Com certeza terei que subir de nível."

MARCELO MELO NA SEMIFINAL

Em Buenos Aires, em duelo entre duplas com brasileiros, Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop levaram a melhor diante do compatriota Thiago Wild e o argentino Sebastian Baez, com triunfo por 6/4 e 6/3 para avançar à semifinal.

Melo e Middelkkop voltam à quadra neste sábado, diante do espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, cabeças de chave 1 que passaram fácil pelo alemão Yannick Hanfmann e o peruano Juan Pablo Varillas, com 6/1 e 6/3.